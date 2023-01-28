拚奪主動權 傳普亭將發動新攻勢 準備與烏克蘭長期對峙

俄羅斯總統普亭。（Getty Images）

彭博報導，本應在數周內結束的烏俄戰爭持續了近一年，俄羅斯 總統普亭 準備在烏克蘭 發動新攻勢，同時準備讓俄國與美國及其盟友進行長達數年的衝突。

根據官員、顧問和熟悉內情的人表示，克里姆林宮的目標是證明其軍隊能夠在數月失利後重新奪回主動權，並向基輔及其盟友施壓，要求他們同意達成某種停戰協議。

知情人士表示，連普亭也無法否認他花了數十年建立起來的軍隊存在弱點。但親近克里姆林宮的人表示，最新一波攻勢最早可能在2月或3月開始。此消息證實了烏克蘭及其盟友的警告，即俄羅斯即將發起新攻擊，並暗示可能會在基輔獲得歐美支援的戰車抵達前開始。

研究當代俄羅斯政治的獨立政研機構R.Politik創辦人史坦諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）表示，「普亭對事情進展感到失望，但他不準備放棄目標。這只是代表這條路對每個人來說都會更漫長、更血腥、更糟糕。」

與克宮關係密切的政治顧問馬爾科夫（Sergei Markov）指出，「截至目前，結果令人震驚，因為俄羅斯根本還沒準備好。這演變成一場曠日持久的戰爭，而俄國還沒有足夠人力或武器來發動戰爭。我們必須阻止烏克蘭返反攻，挫敗西方透過軍事優勢來擊敗我們的努力。」