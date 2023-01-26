烏克蘭證實烏東鹽礦重鎮淪陷 瑞士將修法允他國轉運物資

烏克蘭當局25日首度證實，烏軍已撤離蘇勒答爾。圖為23日在鄰近蘇勒答爾，頓內次克地區的烏克蘭軍人。（路透）

繼近2周前俄羅斯 軍隊與傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）宣稱攻占烏克蘭 東部鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）之後，烏克蘭當局今天首度證實，烏軍已撤離蘇勒答爾。

路透報導，烏克蘭公共廣播公司Suspilne援引東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）說法稱，「為保護軍人的生命，國防軍已撤離蘇勒答爾」。這是烏國當局首度證實，位於頓內次克 地區的蘇勒答爾已經淪陷。

奇列瓦蒂說，「（我方部隊）完成了他們的主要任務：避免敵人在頓內次克方向取得系統性突破。」他還指出，烏克蘭在蘇勒答爾的防線，成功阻擋俄軍突破烏克蘭的後方防線。

根據奇列瓦蒂的說法，在雙方激烈交戰中，烏軍從未在蘇勒答爾遭到包圍，俄軍也沒有俘虜任何烏國戰俘。

戰前擁有1萬人口的蘇勒答爾於今年1月初成為俄軍攻擊的核心，俄烏為爭奪當地控制權展開激烈戰鬥。

此外，瑞士國會安全政策委員會24日以14票同意、11票反對通過動議，要求修法開放第3國可將瑞士製造的戰爭物資轉運至烏克蘭。

安全政策委員會在聲明中指出，這項動議主張「若有違反國際禁止使用武力的情況下，尤其是俄烏戰爭」，應可撤銷這項「非再出口」聲明。但動議內容也留有但書，若撤銷「非再出口」聲明對瑞士外交政策構成「重大」風險，瑞士政府仍可決定維持禁止轉運。

中央社引述法新社報導，根據瑞士「戰爭物資法」，只要接收國處於國際武裝衝突，出口請求將無法獲准，因此瑞士至今都不許他國將瑞士製造的武器轉出口至戰亂中的烏克蘭，以符合瑞士嚴謹的軍事中立原則。

動議內容有待全體國會批准後才會實施。聲明指出，相關修改應迅速上路並實施到2025年底，「委員會多數成員認為，瑞士應透過向烏克蘭提供更多重要援助以保障歐洲安全」，少數成員則擔心將戰爭物資運送至烏克蘭恐危及瑞士中立地位。

但多數仍認為，擬議的修改可在符合瑞士中立立場下進行，「因為新規定並不允許直接向衝突地區出口戰爭物資」。