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德擬援烏19輛舊型豹2戰車 法考慮送烏克蘭主戰坦克

編譯中心／綜合22日電
德國總理蕭(右二)日前視察配備豹2式戰車的部隊。(美聯社)
德國總理蕭(右二)日前視察配備豹2式戰車的部隊。(美聯社)

德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，德國面臨各國要求提供重型戰車援助烏克蘭的壓力，可能轉移19輛較舊的豹2式（Leopard 2）戰車給烏克蘭。另外，法國總統馬克宏22日表示，他不排除將法國主戰坦克送到烏克蘭的可能性，他已要求法國國防部長就此事進行研究。

烏克蘭預計俄羅斯將在春季發動新一輪的攻勢，要求盟友提供更多的武器裝備。

馬克宏說，法國是否送給烏克蘭主戰坦克主要有三個考慮：不會導致俄烏衝突升級、在坦克使用需要培訓的情況下仍可提供有效幫助，以及不會削弱法國自身的軍力。

「明鏡周刊」報導說，德國目前只準備提供19輛最舊型的豹2戰車給烏克蘭。這些戰車是在演習時模擬敵軍部隊之用。

德國軍方總計有312輛不同批次生產的豹2戰車。豹2戰車被視為全球頂尖的主戰坦克之一，烏克蘭當局目前所用均為俄系戰車，多月來一直懇請盟友提供豹2戰車。

德國對提供豹2戰車給烏克蘭一事極其謹慎，顯然是擔心衝突升高。德國法律規定，使用豹2戰車的其他國家若要提供別國這款坦克，也需經德國同意。

德國政府正面臨烏克蘭及部分歐洲盟邦益發強烈的批評，因為德國未批准其他國家向烏克蘭當局提供德製豹2主力戰車。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）22日表示，英國仍然希望促成國際協議，以對烏克蘭提供它所要求的德國製豹式戰車投入打擊俄羅斯。

路透報導，西方盟國上周承諾對烏蘭提供數十億美元計武器，卻未能說服德國就提供豹式戰車取消否決權。北大西洋公約組織（NATO）多個成員國對基輔提供所擁有的相關戰車須經柏林批准。

專家認為，對烏克蘭而言，豹式戰車最合用。

柯維立在天空新聞網（Sky News）的訪問中說：「當然，我希望烏克蘭配備諸如豹2戰車以及我們和其他國家已經提供的火砲系統。」

「我會跟我們北約組織盟國和朋友們繼續有關的商討，以促成對烏克蘭捐贈最佳軍事設備，幫助他們就此一殘忍侵略進行自我防衛。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（SPD）傳統上對軍事參與抱持懷疑態度，並且擔心烏克蘭衝突進一步升級。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）20日表示，西方國家對烏克蘭額外提供戰車不會改變這場衝突的走向，徒增烏克蘭人民的問題。

德國豹2式戰車。(美聯社)
德國豹2式戰車。(美聯社)

烏克蘭 德國 馬克宏

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