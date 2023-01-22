我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

德國遲未點頭 英國外相：仍盼烏克蘭取得豹式戰車

中央社倫敦22日綜合外電報導
西方國家仍未能說服德國就提供豹式（Leopard）主戰戰車取消否決權。（美聯社）
西方國家仍未能說服德國就提供豹式（Leopard）主戰戰車取消否決權。（美聯社）

英國外交大臣柯維立今天表示，英國仍然希望促成國際協議，以對烏克蘭提供它所要求的德國製豹式戰車投入打擊俄羅斯。這款戰車的轉移須經德國同意。

路透報導，西方盟國上周承諾對烏蘭提供數十億美元計武器，卻未能說服德國就提供豹式（Leopard）主戰戰車取消否決權。北大西洋公約組織（NATO）多個成員國對基輔提供所擁有的相關戰車須經柏林批准。

專家認為，對烏克蘭而言，豹式戰車最合用。

柯維立（James Cleverly）在天空新聞網（Sky News）的訪問中說：「當然，我希望烏克蘭配備諸如豹2式（Leopard 2）戰車以及我們和其他國家已經提供的火砲系統。」

「我會跟我們北約組織盟國和朋友們繼續有關的商討，以促成對烏克蘭捐贈最佳軍事設備，幫助他們就此一殘忍侵略進行自我防衛。」

被問到德國幫助烏克蘭做得是否夠足夠時，柯維立表示，他希望看到「大家都盡其所能地做，不過各國將以對自己而言最適切方式去支持烏克蘭」。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）20日在會議中敦促盟友增援烏克蘭，但是官員指出，會中沒有針對提供豹式戰車達成決議，只承諾提供大批其他武器。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（SPD）傳統上對軍事參與抱持懷疑態度，並且擔心烏克蘭衝突進一步升級。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）20日表示，西方國家對烏克蘭額外提供戰車不會改變這場衝突的走向，徒增烏克蘭人民的問題。

烏克蘭 德國 英國

上一則

大英博物館慶「韓國農曆新年」被中國網友罵到刪帖

延伸閱讀

冰島實驗周休3日 帶動歐洲工時革命風潮

冰島實驗周休3日 帶動歐洲工時革命風潮
英內政部爆發醜聞？監管的旅館 竟有上百名申請庇護兒童被綁走

英內政部爆發醜聞？監管的旅館 竟有上百名申請庇護兒童被綁走
英國官員敦促首相降低對台灣晶片的依賴 籲擴大投資

英國官員敦促首相降低對台灣晶片的依賴 籲擴大投資
援不援烏「豹2戰車」？50個國防長會議未有共識 德國：還沒決定

援不援烏「豹2戰車」？50個國防長會議未有共識 德國：還沒決定

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
到底應該叫中國年，還是農曆年？亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰。(美聯社)

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

2023-01-21 11:05
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

2023-01-17 15:06

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷 嫌犯在逃

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷 嫌犯在逃
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」
摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門