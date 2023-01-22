德國遲未點頭 英國外相：仍盼烏克蘭取得豹式戰車

西方國家仍未能說服德國就提供豹式（Leopard）主戰戰車取消否決權。（美聯社）

英國 外交大臣柯維立今天表示，英國仍然希望促成國際協議，以對烏克蘭 提供它所要求的德國 製豹式戰車投入打擊俄羅斯。這款戰車的轉移須經德國同意。

路透報導，西方盟國上周承諾對烏蘭提供數十億美元計武器，卻未能說服德國就提供豹式（Leopard）主戰戰車取消否決權。北大西洋公約組織（NATO）多個成員國對基輔提供所擁有的相關戰車須經柏林批准。

專家認為，對烏克蘭而言，豹式戰車最合用。

柯維立（James Cleverly）在天空新聞網（Sky News）的訪問中說：「當然，我希望烏克蘭配備諸如豹2式（Leopard 2）戰車以及我們和其他國家已經提供的火砲系統。」

「我會跟我們北約組織盟國和朋友們繼續有關的商討，以促成對烏克蘭捐贈最佳軍事設備，幫助他們就此一殘忍侵略進行自我防衛。」

被問到德國幫助烏克蘭做得是否夠足夠時，柯維立表示，他希望看到「大家都盡其所能地做，不過各國將以對自己而言最適切方式去支持烏克蘭」。

國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）20日在會議中敦促盟友增援烏克蘭，但是官員指出，會中沒有針對提供豹式戰車達成決議，只承諾提供大批其他武器。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（SPD）傳統上對軍事參與抱持懷疑態度，並且擔心烏克蘭衝突進一步升級。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）20日表示，西方國家對烏克蘭額外提供戰車不會改變這場衝突的走向，徒增烏克蘭人民的問題。