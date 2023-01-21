中情局長密訪烏 商抗俄策略

中央情報局局長伯恩斯上周密訪烏克蘭，與烏國高層研商下一步對抗入侵俄軍的策略。（美聯社）

華盛頓郵報報導，中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）上周密訪烏克蘭 ，與烏國高層研商下一步對抗入侵俄軍的策略，並將美國研判的俄國 未來幾個月的軍事計畫，告知烏克蘭總統澤倫斯基 。

戰爭進入第11個月，俄軍大舉進攻東部巴克穆特市（Bakhmut ），雙方死傷慘重，烏克蘭計畫反攻其他戰略要地，不得不盤算手中資源值不值得耗在這裡。

郵報引述知情人士說，烏國高層最關切的是，共和黨入主眾議院，加上部分選民不再熱衷支持烏克蘭抗俄，會不會影響美國對這場戰爭的支持？伯恩斯坦承，往後總會有一天，軍事援助會「更難取得」，目前最重要的還是「戰場現況。」

令烏國領導階層放心的是，拜登政府援烏決心未變，去年12月國會通過的450億元緊急援助經費，至少可延續到7、8月，基輔不能確定的是，美國國會還會不會通過大規模軍援法案。

美國官員說，伯恩斯會見澤倫斯基和烏國情報局長時，向他們強調，美國將持續支持烏克蘭對抗俄國侵略。

伯恩斯在烏國高層官員當中極獲敬重，因為2022年1月，他就準確預言俄軍會攻佔烏克蘭的安托諾夫機場（Antonov Airport ），還親自飛到烏國警告澤倫斯基政府，並提供防衛之策，最後讓俄國無法取得進攻基輔的重要根據地，否則基輔淪陷不無可能。

上月，澤倫斯基身邊的助手認為有必要考慮和俄國談判，伯恩斯的研判又讓他們心服口服：真正的和談，俄國此刻沒有興趣。

CIA發言人說，伯恩斯言下的俄國下一步軍事計畫，不能透露，但「局長的高見，基輔應會高度重視。」

專家預料，入春後，戰事將趨激烈，雙方勝負將逐漸明顯。美國和北約盟國加緊提供裝甲車、火炮、飛彈給烏克蘭，希望烏克蘭軍隊能夠突破俄國占領去，如札波羅熱（Zaporizhzhia）等戰略要地。俄國也可能發動｢春季攻勢｣，併吞更多烏克蘭領土。