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北約秘書長：俄羅斯春季進攻前試圖「凍結」戰爭

中央社布魯塞爾7日綜合外電報導
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格。美聯社
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格。美聯社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，俄羅斯正尋求於冬季停止在烏克蘭的戰鬥，以便為明年再次進攻集結力量。

法新社報導，烏克蘭部隊一直在推動反攻，他們在烏國東部和南部取得重大進展，包括奪回赫松市（Kherson）。

史托騰柏格在英國「金融時報」（Financial Times）主辦的公開活動中說：「我們現在看到的是，俄羅斯實際上正試圖對這場戰爭進行某種凍結，至少是在短時間內，這樣他們就可以重新集結、修整、恢復，然後嘗試在明年春天發動更大的攻勢。」

史托騰柏格稱，儘管有人擔心戰爭正耗盡西方庫存，但北約成員國仍在繼續向烏克蘭提供「史無前例的」武器和支援。

他說：「與增添新系統同樣重要的是，確保我們已交付的系統或武器能夠實際運作或以有效方式作業。這意味需要大量彈藥、零件和維修。」

一些最激烈戰鬥目前集中東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）周圍，俄軍數月來一直試圖占領該城鎮。

美國預期未來幾個月戰鬥將以「放慢的節奏」繼續進行，因為雙方都希望重整部隊。

史托騰柏格說，有關烏克蘭無人機攻擊俄羅斯境內空軍基地一事，他「沒有更多資訊可提供」。此前華府堅稱它「既不鼓勵也未協助」基輔進行任何這類攻擊。

不過這位北約領導人堅稱，根本問題依舊是，烏克蘭正在為保護自己而戰，因為莫斯科轟炸民用基礎設施，試圖切斷人們冬天所需的電力和暖氣。他說：「烏克蘭有權抵禦這類攻擊。」

史托騰柏格稱，和平解決衝突的條件「現在不存在，因為俄羅斯並未表現出參與談判的跡象，這類談判應尊重烏克蘭主權和領土完整」。

烏克蘭 俄羅斯 北約

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