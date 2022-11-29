俄軍媽媽母親節連署促撤軍 G7司法部長商談追訴戰爭罪

俄羅斯總統普亭（後排左二）25日與被派到烏克蘭戰場的俄軍士兵母親會面。（Getty Images）

俄羅斯 入侵烏克蘭 已持續逾9個月，一群俄羅斯軍人的母親加入女權團體，並在俄國「母親節」當天發起網路連署，要求莫斯科當局下令從烏克蘭撤兵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「俄羅斯女權反戰抵抗運動」（Russian Feminist Anti-War Resistance）在請願連署網站Change.org發起連署，並將連署書寄給俄國下院「國家院」和上院「聯邦院」的議員。截至27日已有超過4290人連署，且數字還在攀升之中。

連署書寫道：「九個月以來，所謂的『特別軍事行動』持續進行，帶來了破壞、悲痛、鮮血和淚水。」「烏克蘭和俄羅斯發生的一切都讓我們擔心，無論國籍、宗教或社會地位，我們，俄羅斯的母親們，都有一個願望：和平和諧地生活，在和平的環境下撫養孩子，不用擔心他們的未來。」

這些女性在請願書寫道：「我們反對讓我們的兒子、兄弟、夫婿、父親參與其中。你們的責任是保護母親和孩子的權利與自由，不該對這一切視而不見。」

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯肯定會對烏克蘭發動新一波飛彈攻擊，並警告國軍和國民應做好準備，以承受未來一周的電網壓力。。（美聯社）

於此同時，烏克蘭總統澤倫斯基27日表示，俄羅斯肯定會對烏克蘭發動新一波飛彈攻擊，並警告國軍和國民應做好準備，以承受未來一周的電網壓力。基輔開始降雪，氣溫徘徊在零度左右，市府當局表示將恢復供電、供水和暖氣，但先前停電措施也意味高電量的使用。基輔市區及附近數百萬人正在因應俄羅斯一波又一波空襲所造成的破壞。

對澤倫斯基的說法，莫斯科並未立即回應。自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，莫斯科一向說不會以平民為目標，但克里姆林宮24日表示，基輔可以透過滿足俄羅斯的要求來「結束人民的痛苦」。

此外，七大工業國（G7）司法部 長、國際刑事法院（ICC）首席檢查官卡林汗、歐盟執委會司法執行委員瑞恩德斯、烏克蘭司法部長馬尤斯卡等人，28日起一連兩天在柏林集會，討論如何追訴俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

這是G7司法部長史上首次的會議，德國司法部長布希曼強調，起訴戰爭罪行需要有耐心，將需要好幾年的時間。

俄羅斯入侵烏克蘭9個月以來，烏國境內出現多處亂葬崗，挖出來的遺體有暴力致死的痕跡，平民婦女頻遭俄國士兵性暴力，加上俄軍撤退後，首都基輔周邊的城鎮出現平民屍體橫躺街頭，足以構成戰爭罪行。