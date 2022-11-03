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俄軍持續猛攻烏克蘭 札波羅熱電廠外來供電再斷

中央社基輔3日綜合外電報導
札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。路透
札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。路透

烏克蘭官員表示，烏國廣大地區今天都傳出俄軍攻擊的消息，各地遭受的猛烈轟擊使基礎設施毀損，包括歐洲最大札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的外部電力供應遭到破壞。

路透報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，烏南札波羅熱核電廠的外部電力供應再次中斷，因為俄軍轟擊損壞了剩餘的高壓電線，使電廠只能啟動柴油發電機。

烏克蘭國家核電公司說，這座電廠已由俄軍占領，但仍由烏克蘭工人操作，目前還有15天燃料可供發電機運轉。

烏克蘭中部克利福洛（Kryvyi Rih）以及東北部蘇米（Sumy）和哈爾科夫（Kharkiv）都傳出遭俄軍攻擊的消息，同時俄烏兩軍正在烏東盧甘斯克州（Luhansk）和頓內次克州（Donetsk）激烈交戰。

烏軍參謀本部今天指出：「敵軍企圖保有一時攻占的土地，集中全力限制（烏克蘭）國防軍在某些地區的作戰行動。」

俄軍方面表示，攻擊基礎設施是「特別軍事行動」的一部分，以削弱烏克蘭軍力，並消除所謂對俄軍安全的潛在威脅。

這使得烏克蘭平民近數週來必須忍受停電和限水之苦。俄軍否認攻擊平民，但俄烏戰爭至今已造成數千平民喪生和數百萬人流離失所，並使一些烏克蘭城市淪為廢墟。

烏克蘭 盧甘斯克 札波羅熱核電廠

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