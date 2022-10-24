罹癌疑雲再起…普亭手背現靜脈注射痕跡 官媒急刪畫面

俄國總統普亭（右二）罹癌和罹患帕金森氏症等重病傳言不斷。（美聯社）

俄羅斯總統普亭 罹癌和罹患帕金森氏症等重病傳言不斷。英國太陽報指出，普亭在一支俄國 宣傳影片中被拍到手背疑似有靜脈注射痕跡，使普亭罹癌和身體有嚴重疼痛傳言再起。

普亭20日視察俄軍動員訓練營。官媒宣傳影片中，普亭親自為士兵示範如何射擊狙擊槍，手背上卻疑似出現靜脈注射痕跡，引發外界懷疑這位政治強人可能早就罹癌並長期受病痛折磨。

基輔郵報記者、美國政治顧問斯馬特在推特上轉發影片。他另補充說明，俄國官方發布了兩支內容大致相同的影片，一支加了大面積浮水印，推測是想遮蓋普亭手背痕跡，而另一支則沒有近距離露出普亭的手。俄國官媒事後火速刪除影片，更是引起外界對普亭健康的猜疑。

普亭20日視察俄軍動員訓練營，官媒宣傳影片中，普亭手背疑似出現靜脈注射痕跡，外界懷疑普亭早就罹癌。（取材自推特）

前烏克蘭記者華納從俄國國營電視台「紅星」的Telegram下載影片仔細查看普亭手背的痕跡，認為只是特定角度拍到的血管腫脹而已。但華納指出，普亭的手跟臉都很浮腫，看起來像是長期服用類固醇的副作用。

PUTIN’S HEALTH 🇷🇺



Videos released by 🇷🇺 Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud — Jason Jay Smart (@officejjsmart) 2022年10月22日

一名退休的神經外科醫師表示，普亭手背的痕跡可能是多次靜脈注射導致的靜脈硬化。

近幾年已有不傳聞認為普亭早就罹癌症 ，並且患有帕金森氏症，所以外出都會有一隊醫療班跟著。