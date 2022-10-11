三星烏克蘭總部遭俄飛彈波及 德領事館也遭殃

烏克蘭基輔一棟大樓遭飛彈損毀，據信是三星位於烏克蘭的總部與研發中心。（美聯社）

烏克蘭 首都基輔等多個城市今天遭俄軍空襲，有獨立記者回報，一枚俄飛彈就落在南韓三星 公司位於基輔一座大型民間建築物的旁邊；該棟大樓是三星在歐洲最大的研發辦公室之一，也是三星在烏克蘭的總部。該座建築外觀顯然有一些損壞，據報導有一些人員受傷。

獨立分析師兼記者Jimmy Rushton在推文中表示，大樓在俄軍飛彈轟炸波及下嚴重受損，許多落地窗被炸到粉碎，大樓外觀也燒得一片焦黑。推特上一系列照片與影片也顯示，在這棟大樓旁冒出大量塵埃與濃煙。

紐約時報報導，照片顯示，這棟大樓在今天早上的攻擊事件中受到嚴重損毀，許多窗戶被炸碎。

此外，這棟鄰近基輔主要車站的大樓，不僅是南韓三星電子廠辦公大樓，也是烏克蘭能源公司DTEK的辦公室所在地，德國 領事館也在同一棟大樓的第22層樓。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）重申，預計很快就會向烏國提供第1組先進的IRIS-T防空系統，並於明年再提供3組，以協助烏方抵禦無人機攻擊。

針對這波最新攻勢，俄羅斯總統普亭表示，克里米亞大橋8日遭到攻擊後，烏克蘭「實際上已將自己置於與國際恐怖組織相同的層次上」。為因應烏方行動，俄國使用「遠程、高精度武器」，針對「烏克蘭的能源、軍事指揮和通訊設施」進行大規模攻擊。