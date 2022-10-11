三星烏克蘭總部遭俄飛彈波及 德領事館也遭殃
烏克蘭首都基輔等多個城市今天遭俄軍空襲，有獨立記者回報，一枚俄飛彈就落在南韓三星公司位於基輔一座大型民間建築物的旁邊；該棟大樓是三星在歐洲最大的研發辦公室之一，也是三星在烏克蘭的總部。該座建築外觀顯然有一些損壞，據報導有一些人員受傷。
獨立分析師兼記者Jimmy Rushton在推文中表示，大樓在俄軍飛彈轟炸波及下嚴重受損，許多落地窗被炸到粉碎，大樓外觀也燒得一片焦黑。推特上一系列照片與影片也顯示，在這棟大樓旁冒出大量塵埃與濃煙。
紐約時報報導，照片顯示，這棟大樓在今天早上的攻擊事件中受到嚴重損毀，許多窗戶被炸碎。
此外，這棟鄰近基輔主要車站的大樓，不僅是南韓三星電子廠辦公大樓，也是烏克蘭能源公司DTEK的辦公室所在地，德國領事館也在同一棟大樓的第22層樓。
德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）重申，預計很快就會向烏國提供第1組先進的IRIS-T防空系統，並於明年再提供3組，以協助烏方抵禦無人機攻擊。
針對這波最新攻勢，俄羅斯總統普亭表示，克里米亞大橋8日遭到攻擊後，烏克蘭「實際上已將自己置於與國際恐怖組織相同的層次上」。為因應烏方行動，俄國使用「遠程、高精度武器」，針對「烏克蘭的能源、軍事指揮和通訊設施」進行大規模攻擊。
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