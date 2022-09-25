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俄又用伊朗無人機襲敖德薩 烏飛彈襲赫爾松傳2死

中央社基輔25日綜合外電報導
烏軍發布據稱是伊朗無人機落在敖德薩的殘骸。(Getty Images)
烏軍發布據稱是伊朗無人機落在敖德薩的殘骸。(Getty Images)

烏克蘭今天表示，南部港口城市敖德薩昨夜又遭俄羅斯以伊朗製的無人機攻擊。而在俄軍占領的烏國南部赫爾松市，親俄當局指控基輔軍隊今天以飛彈空襲一間飯店，造成兩人死亡。

烏克蘭陸軍的南部作戰司令部（Operational Command South）在臉書（Facebook）表示：「敖德薩（Odessa）又被敵軍的神風（kamikaze）無人機攻擊。敵軍3度襲擊市中心的行政大樓。防空部隊擊落一架無人機。無人傷亡。」

烏克蘭南部司令部發言人古門尤克（Natalya Gumenyuk）隨後告訴法新社：「這些是伊朗的無人機。」

俄國23日才用伊朗製的無人機攻擊敖德薩，造成兩名平民死亡。根據烏克蘭武裝部隊，23日在南部共有4架伊朗製無人機被擊落。

同日烏克蘭宣布，將調降與伊朗的外交關係，並拔掉伊朗大使的大使資格，聲稱伊朗做出向俄羅斯部隊提供無人機的「不友善」決定。

另一方面，赫爾松（Kherson）地區由俄國控制的政府發布聲明稱，烏克蘭武裝部隊今天清晨5時30分左右朝一家飯店發射飛彈，根據初步資料，「有兩人死於這場恐怖主義行徑，救難人員持續在瓦礫堆中尋找受害者」。

當地官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）表示，立場親俄的烏克蘭前議員卓拉夫科（Oleksiy Jouravko）喪生。當局並稱飛彈攻擊當下，有俄國媒體的記者在飯店內。

今日俄羅斯電視台（RT）播出的影像意圖顯示，該台一名攝影記者從瓦礫堆中獲救。法新社無法獨立驗證上述說法。

赫爾松等4個烏克蘭境內親俄當局正在舉行加入俄國的公投，投票預計持續至27日。基輔及其西方盟邦譴責公投不具正當性。

赫爾松在2月俄烏開戰之初，很快就落入俄軍之手。而烏國部隊已對赫爾松市所在地區發起大規模反攻。

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