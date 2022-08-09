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克里米亞俄羅斯空軍基地附近 傳出巨大爆炸

中央社莫斯科9日綜合外電報導
克里米亞半島的俄羅斯空軍基地方向，出現巨大爆炸。(路透)
克里米亞半島的俄羅斯空軍基地方向，出現巨大爆炸。(路透)

3名目擊者告訴路透，他們今天聽見巨大爆炸聲響，並看到位在克里米亞半島那佛費朵瑞夫卡鎮（Novofedorivka）的俄羅斯空軍基地方向有黑煙冒出。

據稱是現場拍攝的一些影片，其中有些是從附近旅遊海灘拍攝並發布在社交媒體上，顯示有一股濃煙竄升。這些影片無法立即得到查證核實。

影片來源：YouTube The Telegraph

兩名目擊者稱，當地時間下午15時30分（美東時間上午8時30分）左右，在1分鐘內便至少傳出12次不同強度的爆炸聲。其中3次特別響亮，引起火花和煙霧。

大約30分鐘後，又發生一次爆炸，目擊者說這是最響亮的一次，引發兩股煙塵。附近薩基鎮（Saky）響起了警報聲。

俄羅斯控制的克里米亞半島領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在其Telegram頻道發文表示，他已前往該地區，「情況正在得到澄清」。

俄羅斯各通訊社報導，阿克瑟諾夫的一名顧問證實有爆炸發生，但拒絕就可能的原因作評論。塔斯社（TASS）援引當地衛生部的話說，已部署緊急救援服務。

俄羅斯新聞社（RIA）則報導，俄羅斯國防部稱，爆炸是引爆航空彈藥造成的，並未造成人員傷亡。該部說，沒有受到攻擊，也沒有軍事裝備受損。

俄羅斯國防部還表示，俄軍摧毀了烏克蘭烏曼（Uman）附近一個彈藥庫，彈藥庫內存放美國製造的海馬士（HIMARS）飛彈和M777榴彈砲。

路透無法查證戰場方面的報導。

克里米亞半島的俄羅斯空軍基地方向，出現巨大爆炸。(路透)
克里米亞半島的俄羅斯空軍基地方向，出現巨大爆炸。(路透)
克里米亞半島的俄羅斯空軍基地方向，出現巨大爆炸。(路透)
克里米亞半島的俄羅斯空軍基地方向，出現巨大爆炸。(路透)

俄羅斯 國防部 烏克蘭

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