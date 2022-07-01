澤倫斯基稱願赴G20峰會 「取決於普亭是否出席」

印尼總統佐科威29、30日接連訪問烏克蘭 及俄羅斯，烏克蘭總統澤倫斯基 對他說，將出席11月在峇里島登場的20國集團（G20）峰會，不過具體取決於還有誰會參加，顯然指的是俄羅斯總統普亭 。佐科威30日則在莫斯科表示，已把澤倫斯基的訊息傳達給普亭。

澤倫斯基29日在基輔與佐科威會談後說：「我當然接受邀請。烏克蘭是否參與將取決於烏國安全情況，以及峰會與會者的組成。」

佐科威30日與普亭會面後表示：「我把澤倫斯基總統的訊息傳達給普亭總統。」佐科威說，他表達自己「樂意」協助這兩位領袖展開「溝通」。

普亭今天讚揚他與佐科威的對話「富有成效」，還說他「相信今天達成的協議，將進一步強化俄羅斯與印尼的夥伴關係」。

印尼今年擔任G20輪值主席國。普亭4月宣布受邀參加G20峰會後，雅加達當局受到西方排除普亭與會的施壓。義大利總理德拉吉昨表示，佐科威已排除讓普亭出席G20峰會，不過克里姆林宮很快駁斥這項聲明。

和絕大多數主要新興經濟體一樣，印尼試圖對俄烏戰爭保持中立，呼籲以和平方式解決俄羅斯對烏克蘭連月來的進犯。