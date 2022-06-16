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烏戰關鍵時刻 西方預測3走向

編譯中心／綜合15日電
烏克蘭抵抗俄羅斯入侵超過3個月，目前已到關鍵時刻。圖為盧甘斯克地區11日被攻擊後景象。（取材自臉書）
烏克蘭抵抗俄羅斯入侵超過3個月，目前已到關鍵時刻。圖為盧甘斯克地區11日被攻擊後景象。（取材自臉書）

美國有線新聞網絡（CNN）報導，西方情報及國防官員認為，俄烏戰爭已到關鍵時刻，並預測可能走向三種局面：俄羅斯在烏東兩個關鍵州取得進展；戰線僵持數月以至數年，造成雙方重大傷亡及影響全球經濟；俄國重新定義戰爭目標宣布取勝，策畫結束戰鬥。

「我認為就快到要決定這一方或另一方勝出的時候了。」北大西洋公約組織（NATO）一名官員指出：「不是俄羅斯進入斯拉揚斯克（Slavyansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk），就是他們會在那裡被烏克蘭擋下。如果在面對如此武力規模下，烏克蘭仍可守住那裡的防線，那可是關係重大。」

西方官員正密切關注他們認為可能出現的可能情境：俄羅斯可能在烏東兩個重要的州繼續攻城掠地。或者，戰事可能會陷入僵局，再拖延數月或數年，對雙方都造成慘重死傷，使得這場進展緩慢的危機繼續消耗全球經濟。

還有一種官員認為最不可能的情境：俄羅斯可能重新定義戰爭目標，宣布已經獲勝，打算針對如何結束戰爭進行布局。消息人士指出，截至目前，這種情境不過是種一廂情願的想法。

此外，美國官員愈來愈擔心，倘若俄羅斯能夠鞏固在烏東取得的戰果，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）恐怕就可以把當地作為整備區，向烏克蘭其他地區進一步推進。

由於這場衝突的前線已經陷入以砲火相互攻擊的消耗戰，雙方都傷亡慘重，俄羅斯地面部隊已耗損達1/3。然而，美國和其他西方官員沒看到普亭投入這場戰爭的決心有軟化跡象。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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