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烏克蘭防長：俄烏戰爭進入「拖延階段」

中央社／基輔17日綜合報導
烏克蘭國防部長列茲尼科夫17日表示，俄烏戰爭正進入「拖延階段」，此時俄羅斯軍隊企圖完全掌控烏東和烏南地區。（美聯社）
烏克蘭國防部長列茲尼科夫17日表示，俄烏戰爭正進入「拖延階段」，此時俄羅斯軍隊企圖完全掌控烏東和烏南地區。（美聯社）

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）今天表示，俄烏戰爭正進入「拖延階段」，此時俄羅斯軍隊企圖完全掌控烏東和烏南地區。

綜合法新社和路透報導，列茲尼科夫告訴歐洲聯盟（EU）各國國防部長和北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）：「俄羅斯正在準備一場長期的軍事行動。」

列茲尼科夫還說：「這場戰爭正進入一個拖延階段。」演說正文刊登在他的臉書（Facebook）專頁。

根據列茲尼科夫，俄軍正在烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）地區建築防禦工事，以在「必要時轉為防守」。

他表示，俄羅斯目前的軍事行動主要集中在「包圍和殲滅頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區的烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）、建立並保持一條由俄羅斯通往克里米亞（Crimea）的地面走廊，以及徹底佔領烏南。」

列茲尼科夫籲請烏克蘭的西方盟友在運交武器至基輔上更加緊協調，「以盡早解放我國領土」。

法國總統府艾里賽宮（Elysee）指出，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天告知烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），法國未來幾天將加強武器運送至烏克蘭，還說法國已準備好回應更多的求援需求。

艾里賽宮在馬克宏與澤倫斯基通話後聲明指出，「（馬克宏）證實法國未來幾天和幾周，將持續並加強運交武器。」

法國上周供應13輛緊急服務車輛，自俄羅斯2月底對烏克蘭發動軍事入侵以來，法國已提供800公噸人道援助物資。

法烏兩國領袖也討論各種方式，讓烏克蘭恢復遭阻斷的穀物出口，「烏克蘭穀物出口占全球需求很大一部分」。

聲明指出，馬克宏還表示，歐盟成員國將於6月舉行的高峰會，審核烏克蘭前幾周提出加入歐盟的申請。

他也重申上周提出的概念，即創立一個歐盟以外的嶄新「政治共同體」，如此能較容易整合烏克蘭加入。

烏克蘭 俄羅斯 馬克宏

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