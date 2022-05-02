「基輔之鬼」陣亡？烏空軍：依然活著，是鼓舞士氣的神話

英國泰晤士報曾在4月29日披露，據稱曾擊落超過40架俄軍飛機的「基輔之鬼」真實身分，是烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校，他已在今年3月陣亡。但烏克蘭空軍出面闢謠並承認，「基輔之鬼」是鼓舞烏國士氣的神話。（擷取自推特）

英國泰晤士報曾在4月29日披露，據稱曾擊落超過40架俄軍飛機的「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv）真實身分，是烏克蘭 空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校，他已在今年3月陣亡。然而烏克蘭空軍出面闢謠，稱關於「基輔之鬼」陣亡和其真實身分的消息不正確，並承認這事實上是鼓舞烏國士氣的神話。

烏克蘭空軍推文表示：「關於基輔之鬼的死訊不正確。基輔之鬼代表的是戰術航空旅高素質飛行員的集體精神，他們成功保衛首都基輔和該地區。」

烏克蘭空軍也在臉書表示，「基輔之鬼」是烏克蘭人創造出來的「超級英雄」，因此依然「活著」。空軍表示，雖然塔拉巴爾卡不是「基輔之鬼」，但他本身也是一位英雄，已被追授金星勳章。

烏克蘭軍事歷史專家日爾科夫直言，俄軍具有壓倒性的空中優勢，「基輔之鬼」的故事過於誇張，是烏軍宣傳戰的一部分。富比世 雜誌引述情報分析師報導，目前能夠證實在衝突中損毀的俄軍飛機約為24架，遠少於「基輔之鬼」宣稱擊落40架的戰績。

此外，德國之聲月前調查指出，一段「基輔之鬼擊落敵機」的影片其實是遊戲畫面；波羅申科等人使用的飛行員照片來自烏國防部 ，最初發布時間是2019年4月，照片上的飛行員在測試新頭盔，與烏俄戰爭沒有關係。