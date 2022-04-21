普亭「另類助攻」 瑞典芬蘭支持加入北約民調創新高

57%瑞典民眾支時加入北約組織。圖為瑞典和北約的旗幟。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭使中立國芬蘭政界和民間對加入北約支持度大增，芬蘭國會今天將辯論是否尋求北約會籍。另一中立國瑞典 也有相關討論，在俄羅斯總統普亭 「助攻」之下，民調 有57％支持加入北約。

芬蘭國會200名議員上周收到政府委託製作的「白皮書」，評估申請北約會籍與其他安全選項的影響，例如增加雙邊防禦協議等。這份報告未提建議，僅強調芬蘭現在雖是北約夥伴，但若不加入會員，就不會享有安全保障。

芬蘭媒體蒐集的公開發言顯示，芬蘭200位議員現在有一半支持加入北約，僅約12人反對。其他人則表示，會在詳細討論後表態。芬蘭總理馬林表示，將盡快針對是否加入組織做出決定，「我想會很快，不出幾周，不用花好幾個月。」

芬蘭20多年來支持加入北約的比率維持在2成到3成左右，但最近受到俄烏戰爭影響，民調顯示支持度暴增到6成以上。

瑞典也在討論是否遞交北約入會申請。根據瑞典「晚報」委託民調機構Demoskop在14日至19日進行的調查，57％受訪瑞典人支持入北約創下新高，高於3月調查的51％，而反對加入的比例也從24％降到21％。

最引發關注的是，執政黨「社會民主黨」選民支持加入北約的人數大幅增加，目前已達41%，比上個月數字高出12個百分點。瑞典總理安德森 所屬政黨過去曾公開反對加入北約，堅持傳統的軍事不結盟立場。

不過，自從普亭2月24日下令入侵烏克蘭之後，瑞典和芬蘭已開始改變態度。偏向社會民主黨的「晚報」現也已改變看法，該報今天的社論直指，「普亭的戰爭顯示，我們必須加入北約以保障瑞典的安全」。