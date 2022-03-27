救援烏克蘭人 歐盟、加拿大發起全球募款 法籌謀馬立波撤離行動

歐盟將與加拿大政府等合作發起全球募款行動，呼籲全球一起挺身而出支持烏克蘭。（歐新社）

歐盟 將與加拿大政府等合作發起全球募款行動，強調自俄羅斯入侵烏克蘭 以來，每一秒鐘就有一名烏克蘭兒童成為難民，而歐盟正在接收大量難民，呼籲全球一起挺身而出支持烏克蘭。

歐盟執行委員會今天宣布與加拿大政府及國際公益組織等，合作發起支持烏克蘭的全球行動，將籌集資金支持逃離烏克蘭的人們，呼籲各國政府、企業和個人捐款，細節將在未來幾天公布。

歐盟執委會主席范德賴恩及加拿大總理杜魯多預計將在4月9日共同參與這項募款活動。

范德賴恩指出，數百萬烏克蘭人正在逃離落在烏國各城市的炸彈，自俄國入侵以來，每一秒鐘就有一名烏克蘭兒童成為難民，歐盟正在努力滿足收容數百萬難民的需求，但這需要全球一起支持。

歐盟表示，迄今為止約350萬烏克蘭人逃往鄰國，留在烏國境內約650萬人流離失所，當前衝突還看不到盡頭，需要大量資金來滿足流離失所者的食物和住所等緊迫需求，以及協助收容難民。

另一方面，法國總統馬克宏 25日說，法國將與土耳其和希臘聯手展開「人道救援行動」，從遭俄軍攻擊的烏克蘭城市馬立波撤出民眾。

法國總統馬克宏說，法國將與土耳其和希臘聯手展開「人道救援行動」，從遭俄羅斯軍隊攻擊的烏克蘭城市馬立波撤出民眾。圖為當地居民被困在一棟公寓樓地下室。（路透）

馬克宏在布魯塞爾參加歐盟峰會後宣布此消息，「我將在48至72小時內與俄羅斯總統普亭展開新的討論，以敲定細節並確定執行方式。」馬克宏說，他希望「盡可能救出最多的人」，期望「能在未來幾天」展開撤離行動。

馬克宏說，法國官員今天跟馬立波市長通話，得知還有15萬名居民受困，「情況危急」。馬立波當局已表示馬立波市有2000多人死於戰火，今天又說，俄軍上周對一座有平民避難的劇院發動攻擊，恐怕已造成300人喪命。