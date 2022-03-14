航班取消、信用卡被停… 逾7000俄國遊客被困泰國

國際制裁俄羅斯，7000名俄籍遊客受困泰國，無法使用金融服務，也訂不到航班回國。圖為普吉島沙灘俄籍旅客。（路透）

泰國 國家旅遊局長育塔薩（Yuthasak Supasorn）表示，由於航班取消、盧布狂跌，以及俄羅斯 部分銀行被踢出全球SWIFT系統帶來的支付問題，7000多名俄羅斯人目前滯留在普吉島、蘇梅島、芭達雅和喀比等地。此外，還有更多俄羅斯遊客在前往泰國的路上。

美聯社、路透報導，目前滯留泰國的俄國 遊客有一半在普吉島，其他則分布在素叻他尼、喀比、芭達雅等地；也有近千名來自烏克蘭的遊客滯留在泰國，主要是因烏克蘭機場關閉。普吉島旅遊協會主席蒲吉帝說：「我們已經要求酒店降低價格並延長他們的逗留時間。」

報導指出，這些俄國旅客面臨兩個主要問題，一為所有預訂好的回國航班都已經取消，第二則是無法使用金融服務。美國支付公司Visa和萬事達12日宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，公司已暫停在俄國的業務；部分遊客選擇使用中國的銀聯卡。

雖然目前全球幾乎所有直達俄國的航班都已經取消，但仍可從中東幾家主要航空公司找到需要轉機的航班。泰國觀光局局長育他薩說：「部分航空公司仍有飛往俄羅斯的班機，但旅客必須至其他國家轉機，我們正在協助他們尋找並安排航班。」泰國政府也免費提供這些旅客為期30天的延期簽證。