澤倫斯基終極測驗歐盟 要求快速入盟遭拒

歐盟峰會11日落幕，沒有同意烏克蘭總統澤倫斯基（圖）的要求，讓烏克蘭以「快速通關」方式加入歐盟，也沒有保證烏克蘭的會員資格。（美聯社）

為期兩天的歐盟 峰會11日在法國凡爾賽落幕，與會領袖一致譴責俄國入侵烏克蘭 「師出無名」，矢言堅定經濟支持烏克蘭及接納其難民，包括再撥款5億歐元（約5.46億美元）軍費，但是沒有同意烏克蘭總統澤倫斯基 的要求，讓烏克蘭以「快速通關」方式加入歐盟，也沒有保證烏克蘭的會員資格。

不過歐盟執委會主席范德賴恩11日表示，即將提出第4波制裁進一步孤立俄羅斯，她指當炸彈傷害烏克蘭人民時，推動戰爭者不該再享受奢侈生活，將禁止歐盟國家向俄國出口歐盟的奢侈品等。

峰會聲明表示，已「迅速」將烏克蘭申請文件遞交歐盟執委會「徵詢意見」。要成為歐盟會員國，必須先被宣布為候選國，然後展開漫長的談判與資格審查程序。

烏克蘭總統澤倫斯基10日晚間表示，吸納烏克蘭加入歐盟是對歐洲的「終極測驗」。對於澤倫斯基的「考卷」，歐盟領導人顯然並未正面回覆。

以荷蘭為首的部分歐盟國家，堅持烏克蘭入盟沒有捷徑，荷蘭總理呂特表示：「我們都知道烏克蘭處境無比艱困，但歐盟已經用空前的速度處理烏克蘭的申請，只是審查過程需要時間，可能是好幾個月，也許要好幾年，程序才能完備」。

澤倫斯基10日在視訊講話中稱：「在歐盟各國領導人中，有支持我們的人，也有只支持自己的人。我相信他們正在做出調整」。

澤倫斯基說「我們國家和軍隊已為此傾盡了一切努力，為的是讓歐盟支持烏克蘭成為其平等成員國，以及邀請我們加入其中。同樣的，對歐洲也是一項『終極測驗』」。

澤倫斯基2月28日在首都基輔簽署烏克蘭申請加入歐盟的文件。3月1日，歐盟執委會主席范德賴恩談及烏克蘭加入歐盟1事時表示，首先必須結束武裝衝突。