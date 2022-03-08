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俄侵烏殷鑑…澳洲斥百億建核潛艇基地 丹麥增國防支出

編譯中心／綜合7日電
澳洲將斥資超過100億澳元於東部建造核動力潛艦基地，圖為澳洲皇家海軍潛艦 。（路透資料照片）
澳洲將斥資超過100億澳元於東部建造核動力潛艦基地，圖為澳洲皇家海軍潛艦 。（路透資料照片）

俄羅斯發動入侵烏克蘭的軍事行動後，許多國家未雨綢繆，提高國防布署。澳洲政府宣布將斥資超過100億澳元（約73.3億美元），於東部建造核動力潛艇基地；丹麥將大幅增加國防預算，總理佛瑞德里克森表示，「這將是近代丹麥最大規模的國防投資」；拉脫維亞則喊話美國在拉脫維亞永久駐軍。

澳洲廣播公司報導，澳洲政府擬興建核動力潛艦基地的三個可能地點，均位於澳洲東部，分別是昆士蘭省的布里斯本、新南威爾斯省的紐卡索港和金布勒港。東部核潛艇基地將是1990年代以來，澳洲最大型的國防基地工程。

澳洲總理莫里森7日發表演說指出，澳洲目前所處的國安情勢是過去80年來最險峻。他說，選擇在澳洲東部興建核動力潛艦基地，意味著澳洲將進一步增強國防實力；西部艦隊港區面向印度洋有其戰略重要性，將會保留提供現役和未來的潛艦艦隊使用。

ABC指出，澳洲國防部曾經向澳洲聯邦內閣國家安全委員會建議，指金布勒港將會是較為理想的核潛艦基地地點。

丹麥總理弗雷德里克森6日表示，丹麥將大幅提高國防預算。（歐新社）
丹麥總理弗雷德里克森6日表示，丹麥將大幅提高國防預算。（歐新社）
一架丹麥皇家空軍F-16戰鬥機1月28日停在立陶宛空軍基地機庫中。（Getty ...
一架丹麥皇家空軍F-16戰鬥機1月28日停在立陶宛空軍基地機庫中。（Getty Images）

另據路透報導，丹麥一改過去在歐盟內的保守態度，宣布將於今年6月舉行公投是否加入歐盟防禦公約（EU defense pact）。

此外，丹麥6日宣布提高國防支出，未來2年預計斥資70億克朗（約10億美元）提升國防；同時在2033年以前讓國防開支逐步增加至GDP的2%，相當於每年增加約180億克朗（約26.5億美元）的國防開支。

另據路透報導，丹麥一改過去在歐盟內的保守態度，宣布將於今年6月舉行公投是否加入歐盟防禦公約（EU defense pact）。

丹麥各黨也同意在未來兩年編列70億克朗，以加強丹麥的國防、外交和人道主義努力。

澳洲 歐盟 公投

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