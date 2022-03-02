我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄外長：第三次世界大戰若爆發 將用核武毀天滅地

CDC抽血樣本推估 全美1.4億人曾染疫 威州感染率最高

普亭8年前入侵克里米亞 支持率衝破80% 但這次恐大不同

編譯王巧文／綜合外電
市場策略師指出，普亭在對烏行動上嚴重失算，俄羅斯打烏克蘭一事不太可能推升普亭支持率。路透
市場策略師指出，普亭在對烏行動上嚴重失算，俄羅斯打烏克蘭一事不太可能推升普亭支持率。路透

俄羅斯總統普亭2014年首度入侵烏克蘭領土，並成功併吞了克里米亞地區，當時他在國內的支持率飆破80%，然而，這次他以保護烏東安全為由揮兵攻打烏克蘭，得到的結果可能截然不同。

CNBC報導，俄羅斯獨立民調機構Levada Center的民調指出，普亭在2014年4月下令併吞克里米亞後，國內支持率從2月的69%激增至82%。儘管當時世界各國大力譴責並展開制裁，造成俄國貨幣盧布重貶、民眾生活成本飆升，普亭顯然仍受到多數國民的愛戴。

然而，這次的情況與八年前大不相同了。

普亭大舉進攻烏克蘭，已引發西方國家團結行動，祭出空前規模的經濟制裁，不僅要打擊俄國經濟，還要癱瘓其金融系統和運作能力，各國企業已紛紛宣布切割俄國業務，舉辦文化、體育國際賽事的機構，也炮口一致禁止俄國參賽。

俄羅斯人已開始感受到國際制裁之苦。這些制裁行動導致盧布再次暴跌，促使俄國央行日前將基準利率從9.5％提高到20％，被逼急的民眾紛紛湧向銀行和自動提款機（ATM），搶領現金。

由於俄國民眾經濟上承受的痛苦可能隨戰爭延續而加劇，分析師表示，俄羅斯打烏克蘭一事不太可能推升普亭支持率。根據Levada Centre在俄對烏動武前的民調數據，普亭2月的支持率為69％。

藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management）新興市場策略師Timothy Ash指出，普亭在對烏行動上「嚴重失算」。

他表示：「他（普亭）在所有計算上都發生驚人的錯誤，成千上萬的俄國母親將因失去兒子而悲痛，俄國人民將看到生活水準下滑，儲蓄也化為烏有。」

相較下，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）帶領人民勇敢保家衛國，已獲得國際讚賞，國內人氣也大增。最新一項民調顯示，澤倫斯基的支持率飆升至91%。

普亭 俄國 烏克蘭

上一則

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

下一則

紐時專欄作家預測 俄烏戰爭落幕有三套劇本

延伸閱讀

核戰將近？普亭被爆 送家人至西伯利亞「核掩體」

核戰將近？普亭被爆 送家人至西伯利亞「核掩體」
新聞評論／俄烏戰況膠著 人民痛苦誰在乎

新聞評論／俄烏戰況膠著 人民痛苦誰在乎
柏加大專家：普亭怕美國推翻他的政權

柏加大專家：普亭怕美國推翻他的政權
俄羅斯不是美國的主要敵人

俄羅斯不是美國的主要敵人

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

2022-02-24 13:03
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46

超人氣

更多 >
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄

內華達州長和華裔妻被2名仇華者追著辱罵 視頻全錄
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰

普亭把家人送到西伯利亞「地下城市」 俄學者：躲核戰