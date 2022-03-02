普亭8年前入侵克里米亞 支持率衝破80% 但這次恐大不同

市場策略師指出，普亭在對烏行動上嚴重失算，俄羅斯打烏克蘭一事不太可能推升普亭支持率。路透

俄羅斯總統普亭 2014年首度入侵烏克蘭 領土，並成功併吞了克里米亞地區，當時他在國內的支持率飆破80%，然而，這次他以保護烏東安全為由揮兵攻打烏克蘭，得到的結果可能截然不同。

CNBC報導，俄羅斯獨立民調機構Levada Center的民調指出，普亭在2014年4月下令併吞克里米亞後，國內支持率從2月的69%激增至82%。儘管當時世界各國大力譴責並展開制裁，造成俄國 貨幣盧布重貶、民眾生活成本飆升，普亭顯然仍受到多數國民的愛戴。

然而，這次的情況與八年前大不相同了。

普亭大舉進攻烏克蘭，已引發西方國家團結行動，祭出空前規模的經濟制裁，不僅要打擊俄國經濟，還要癱瘓其金融系統和運作能力，各國企業已紛紛宣布切割俄國業務，舉辦文化、體育國際賽事的機構，也炮口一致禁止俄國參賽。

俄羅斯人已開始感受到國際制裁之苦。這些制裁行動導致盧布再次暴跌，促使俄國央行日前將基準利率從9.5％提高到20％，被逼急的民眾紛紛湧向銀行和自動提款機（ATM），搶領現金。

由於俄國民眾經濟上承受的痛苦可能隨戰爭延續而加劇，分析師表示，俄羅斯打烏克蘭一事不太可能推升普亭支持率。根據Levada Centre在俄對烏動武前的民調數據，普亭2月的支持率為69％。

藍灣資產管理公司（BlueBay Asset Management）新興市場策略師Timothy Ash指出，普亭在對烏行動上「嚴重失算」。

他表示：「他（普亭）在所有計算上都發生驚人的錯誤，成千上萬的俄國母親將因失去兒子而悲痛，俄國人民將看到生活水準下滑，儲蓄也化為烏有。」

相較下，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）帶領人民勇敢保家衛國，已獲得國際讚賞，國內人氣也大增。最新一項民調顯示，澤倫斯基的支持率飆升至91%。