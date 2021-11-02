我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

潛艦案風波延燒 法國總統怒批澳洲總理「撒謊」

編譯中心／綜合報導
法國總統馬克宏說，要重建法澳間的信任恐需更多努力。（美聯社）
法國總統馬克宏說，要重建法澳間的信任恐需更多努力。（美聯社）

法國和澳洲的潛艦合約風波餘波盪漾。法國總統馬克宏10月31日表示，澳洲總理莫里森在取消潛艦軍售一事上徹頭徹尾「撒謊」，還說要重建彼此間的信任恐需更多努力。馬克宏這番話加劇法澳外交危機。

馬克宏和莫里森都在義大利羅馬出席20國集團（G20）高峰會，這是澳洲撕毀與法國價值數百億美元潛艦合約轉投向英美以來，兩人首度碰面。馬克宏在峰會現場對一群澳洲記者說：「我非常尊重你們的國家，也對你們的人民十分尊敬、友好。我只能說若彼此要尊重時，必須真誠待人、依此行事並堅持這項價值。」當被問及莫里森是否誠實，馬克宏答稱「我不認為（對方誠實），我知道他有（撒謊）」。

澳洲總理莫里森堅稱先前已向馬克宏解釋過。（美聯社）
澳洲總理莫里森堅稱先前已向馬克宏解釋過。（美聯社）

莫里森則在記者會為自己辯護，駁斥馬克宏的說法，堅稱先前已向馬克宏解釋過，合約中的常規柴電潛艦不能滿足澳洲需求，還說兩國關係已開始修復。

澳洲副總理喬伊斯也幫腔，表示撤銷合約是權利之一，「我們又不是偷了一座島或毀了艾菲爾鐵塔，這只是一份合約」，暗批法方小題大作。

喬伊斯的「偷島說」可能暗指法國和英國的陳年往事。1990年8月，失業的法國核物理學家加德斯（Andre Gardes）持一把突擊步槍，企圖在英吉利海峽的英屬薩克島發動政變。不過，喬伊斯辦公室並未證實或否認外界的聯想。

澳洲、美國、英國9月宣布建立新三方安全聯盟「AUKUS」，協助澳洲發展核動力潛艦，確保印太和平穩定，使法國與澳洲的潛艦交易告吹。法國一度憤而召回駐美及駐澳大使，痛批此舉是背信忘義，就像是在「背後捅一刀」，信任遭到背叛。

馬克宏本周稍早在電話中告訴莫里森，潛艦合約糾紛已傷害法澳互信，而兩人迄今尚未坐下來正式會談，不過法國大使預計1日在雪梨會見澳洲外長。

澳洲 馬克宏 英國

上一則

才解禁1個月 越南海鮮公司爆數百人確診

下一則

紐西蘭男子駕電動飛機 飛越庫克海峽創紀錄

延伸閱讀

潛艦軍售被蒙鼓裡 法總統馬克宏批澳總理「撒謊」

潛艦軍售被蒙鼓裡 法總統馬克宏批澳總理「撒謊」
拜登安撫馬克宏：潛艦案 美處理笨拙

拜登安撫馬克宏：潛艦案 美處理笨拙
拜登告訴馬克宏 美與澳洲達成潛艦交易行事笨拙

拜登告訴馬克宏 美與澳洲達成潛艦交易行事笨拙
拜登、馬克宏會面前夕 法國內閣突拋變化球

拜登、馬克宏會面前夕 法國內閣突拋變化球

熱門新聞

嫌犯砍傷人並縱火後，冷靜地坐在車廂裡抽菸，等待警察。（取材自推特）

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

2021-10-31 10:52
紐約州律師協會29日公布7月律師資格考試榜單，已脫離日本皇室的真子公主新婚夫婿小室圭未能合格。(美聯社)

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

2021-10-29 10:48
小室和真子在記者會中深情對望。（美聯社）

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

2021-10-26 19:21
真子公主10月23日慶祝30歲生日，26日結婚，變成平民。圖為真子公主本月6日在赤坂離宮迎賓館花園與妹妹佳子公主。(Getty Images)

日皇室女眷不能承受之重 真子公主覺得「自尊遭踐踏」

2021-10-26 21:52
日本宮內廳26日宣布，真子公主已經與未婚夫小室圭正式登記結婚，同時正式脫離皇室。（美聯社）

影／日本真子公主終於成婚 與妹妹相擁道別 正式脫離皇室

2021-10-25 23:39
真子公主10月23日慶祝30歲生日，26日結婚，變成平民。圖為真子公主本月6日在赤坂離宮迎賓館花園與妹妹佳子公主。(Getty Images)

真子下嫁變平民 日宮內廳仍代購物 挨轟：要當公主多久

2021-10-27 21:12

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？