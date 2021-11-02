潛艦案風波延燒 法國總統怒批澳洲總理「撒謊」

法國總統馬克宏說，要重建法澳間的信任恐需更多努力。（美聯社）

法國和澳洲 的潛艦合約風波餘波盪漾。法國總統馬克宏 10月31日表示，澳洲總理莫里森在取消潛艦軍售一事上徹頭徹尾「撒謊」，還說要重建彼此間的信任恐需更多努力。馬克宏這番話加劇法澳外交危機。

馬克宏和莫里森都在義大利羅馬出席20國集團（G20）高峰會，這是澳洲撕毀與法國價值數百億美元潛艦合約轉投向英美以來，兩人首度碰面。馬克宏在峰會現場對一群澳洲記者說：「我非常尊重你們的國家，也對你們的人民十分尊敬、友好。我只能說若彼此要尊重時，必須真誠待人、依此行事並堅持這項價值。」當被問及莫里森是否誠實，馬克宏答稱「我不認為（對方誠實），我知道他有（撒謊）」。

澳洲總理莫里森堅稱先前已向馬克宏解釋過。（美聯社）

莫里森則在記者會為自己辯護，駁斥馬克宏的說法，堅稱先前已向馬克宏解釋過，合約中的常規柴電潛艦不能滿足澳洲需求，還說兩國關係已開始修復。

澳洲副總理喬伊斯也幫腔，表示撤銷合約是權利之一，「我們又不是偷了一座島或毀了艾菲爾鐵塔，這只是一份合約」，暗批法方小題大作。

喬伊斯的「偷島說」可能暗指法國和英國 的陳年往事。1990年8月，失業的法國核物理學家加德斯（Andre Gardes）持一把突擊步槍，企圖在英吉利海峽的英屬薩克島發動政變。不過，喬伊斯辦公室並未證實或否認外界的聯想。

澳洲、美國、英國9月宣布建立新三方安全聯盟「AUKUS」，協助澳洲發展核動力潛艦，確保印太和平穩定，使法國與澳洲的潛艦交易告吹。法國一度憤而召回駐美及駐澳大使，痛批此舉是背信忘義，就像是在「背後捅一刀」，信任遭到背叛。

馬克宏本周稍早在電話中告訴莫里森，潛艦合約糾紛已傷害法澳互信，而兩人迄今尚未坐下來正式會談，不過法國大使預計1日在雪梨會見澳洲外長。