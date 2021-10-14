日相岸田傳不參拜靖國神社 避免激怒中國

日本新首相岸田文雄4日上任。（美聯社）

日本 首相岸田文雄 上任後的政策走向引發關注，據日媒報導，為避免激怒中國，岸田文雄不打算參拜靖國神社 。

據時事通信社報導，靖國神社將於17至18日舉行秋季祭典，而岸田文雄的身邊人士13日透露，岸田將不會在祭典期間參拜靖國神社，但可能依循前任首相安倍晉三和菅義偉的做法，供奉「玉串料」。已知岸田內閣至少有5名閣員已表明不會參拜靖國神社。

關於參拜靖國神社一事，9月底正在競選自民黨總裁的岸田文雄在關於「外交和安全」戰略主題的討論會上，表示會考慮參拜。曾於8月日本二戰投降紀念日前夕參拜神社的防衛大臣岸信夫，12日則稱會對是否參拜「作出妥當判斷」。

靖國神社供奉包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。(維基百科)

靖國神社供奉包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯，長久以來部分日本政治人物、國會議員堅持參拜靖國神社，導致日韓等亞洲國家關係緊張。

此外，20國集團（G20）日前舉行線上高峰會，岸田文雄會中表示將提供阿富汗人道援助約220億日圓（約1.9億美元）。他並說，將進一步致力於因應國際社會共通的恐攻課題。

岸田並對阿富汗8日發生造成許多平民死亡的清真寺恐攻事件表達強烈譴責，將與相關方面合作，進一步採取行動，因應國際社會共通的恐攻課題。