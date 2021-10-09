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制中 日自民黨擬增國防預算 推進「攻擊敵方基地能力」

編譯中心／綜合8日電
日本自民黨擬加強國防預算，圖為美英航母群與日驅逐艦日前在菲律賓海航行。（美聯社）
日本自民黨擬加強國防預算，圖為美英航母群與日驅逐艦日前在菲律賓海航行。（美聯社）

日本即將在10月31日舉行眾議院選舉，執政自民黨總務會今天通過競選宣言草案，呼籲大幅增加防衛支出。根據路透檢視的競選宣言草案，自民黨計畫增加防衛預算，不局限1%以內，「甚至放眼2%以上」。日本的防衛預算數十年來大約占國內生產毛額（GDP）的1%。

據路透報導，日本面臨中國在印太地區的威脅性不斷增加，加上北韓仍未放棄發展核武和飛彈計畫，根據宣言草案，自民黨將強化海上保安能力以及更有效果的飛彈防衛能力，而為提升日本的嚇阻力，還將推進擁有「攻擊敵方基地能力」。宣言待黨內高層通過後於下周公布。

日本產經新聞、每日新聞報導，首相岸田文雄今天在國會眾議院發表信念表明演說（日語「所信表明演說」，類似施政方針報告），宣示要修訂2013年訂定的「國家安全保障戰略」，以及防衛大綱、中期防衛力整備計畫，強化海上保安能力以及更有效果的飛彈防衛能力。

在外交與安全保障政策方面，岸田表明要修訂「國家安全保障戰略」（NSS），以及「防衛計畫大綱」和5年間的「中期防衛力整備計畫」，將強化海上保安廳、致力於經濟安全保障。岸田也提及將強化飛彈防衛能力等防衛力，包括採取更有效果的措施。日媒解讀，這意即考量保有攻擊敵方基地的能力。

岸田說，日本外交安保政策的基礎是美日同盟，將強力推動自由與開放的印度太平洋地區；與中國建構安定的關係，在強力敦促中國採取負責任行動的同時，也要維持對話、合作因應共通課題；另一方面，基於維吾爾自治區等人權問題，要以跨部會因應日漸嚴峻的國際人權問題。

他說，北韓綁架日本人問題是最重要的課題，他願意與北韓領導人金正恩直接會面對談；對於與因慰安婦和前徵用工等問題而關係惡化的南韓，岸田重申，南韓應提出適當的對應措施。

在防疫措施方面，岸田表示，這是緊急且最重要的課題，必須時常設想最壞的狀況來進行對應；預定將追加施打第3劑疫苗、今年內可實際使用口服藥等。

在經濟政策方面，岸田為實現「新資本主義」，達到經濟成長與分配的良性循環，將新設「新資本主義實現會議」，要對為員工加薪的企業實施減稅、補助教育費與居住費用、提高護理師與看護人員的所得等。

此外，出身廣島縣的岸田表示要實現非核化世界；他也主張要與國民對話，強調讓政治獲得信賴與共鳴的重要性，包括他在內的所有閣員將與國民進行座談，行政也將基於國民的需求進行徹底盤點。

岸田文雄8日在國會眾議院發表類似施政方針報告的「信念表明」演說。（歐新社）
岸田文雄8日在國會眾議院發表類似施政方針報告的「信念表明」演說。（歐新社）

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