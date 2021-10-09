波蘭挑戰歐盟法律 法示警有「脫歐」風險
荷蘭憲法法庭7日裁定，在某些情況下歐盟的最高法律機構即歐盟法院的裁決對波蘭的管轄權沒有拘束力，且歐盟條約部分內容違反波蘭憲法，引起歐洲關注。歐盟執委會主席范德賴恩今天表示關切，稱將研究採取行動。
事件源自波蘭政府尋求重組司法體系惹來歐盟阻止，總理莫瑞維奇提交案件至憲法審裁處。波蘭執政「法律與公正黨」（PiS）黨魁卡臣斯基歡迎裁決，莫瑞維奇8日則堅稱華沙希望留在歐盟。德國、法國以至盧森堡等都有官員表達對裁決的關切，其中法國歐洲事務國務秘書博納更警告有波蘭實際上「脫歐」的風險。
范德賴恩發表聲明，表示歐盟條約非常明確，歐洲法院的裁決對所有成員國都具有約束力，歐盟法律優先於國家法律，這是所有歐盟成員國加入歐盟簽署的協定，歐盟執委會將利用條約所賦予的權力確保這一點。
她重申歐盟是一個價值觀和法律的共同體，歐盟會確保波蘭公民的權利得到保護，並確保波蘭公民像聯盟的所有公民一樣享受歐盟成員國賦予的福利。
范德賴恩也受到歐盟核心國支持，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）今天表示全力支持歐盟條約適用於整個歐盟，並指如果一個國家決定加入歐盟，必須遵守條約。
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