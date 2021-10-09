波蘭挑戰歐盟法律 法示警有「脫歐」風險

荷蘭憲法法庭7日裁定，在某些情況下歐盟 的最高法律機構即歐盟法院的裁決對波蘭的管轄權沒有拘束力，且歐盟條約部分內容違反波蘭憲法，引起歐洲關注。歐盟執委會主席范德賴恩今天表示關切，稱將研究採取行動。

事件源自波蘭政府尋求重組 司法體系惹來歐盟阻止，總理莫瑞維奇提交案件至憲法審裁處。波蘭執政「法律與公正黨」（PiS）黨魁卡臣斯基歡迎裁決，莫瑞維奇8日則堅稱華沙希望留在歐盟。德國 、法國以至盧森堡等都有官員表達對裁決的關切，其中法國歐洲事務國務秘書博納更警告有波蘭實際上「脫歐」的風險。

范德賴恩發表聲明，表示歐盟條約非常明確，歐洲法院的裁決對所有成員國都具有約束力，歐盟法律優先於國家法律，這是所有歐盟成員國加入歐盟簽署的協定，歐盟執委會將利用條約所賦予的權力確保這一點。

她重申歐盟是一個價值觀和法律的共同體，歐盟會確保波蘭公民的權利得到保護，並確保波蘭公民像聯盟的所有公民一樣享受歐盟成員國賦予的福利。

范德賴恩也受到歐盟核心國支持，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）今天表示全力支持歐盟條約適用於整個歐盟，並指如果一個國家決定加入歐盟，必須遵守條約。