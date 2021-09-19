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神學士週末接連遇襲 呼羅珊伊斯蘭國聲稱犯案

中央社／貝魯特19日綜合外電報導
18日在阿富汗東部主要城市查拉拉巴發生的幾起爆炸事件中，至少有兩人喪生，19人受傷。圖為神學士成員在爆炸現場附近進行檢查。 Getty Images
18日在阿富汗東部主要城市查拉拉巴發生的幾起爆炸事件中，至少有兩人喪生，19人受傷。圖為神學士成員在爆炸現場附近進行檢查。 Getty Images

伊斯蘭國宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq）報導，呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）今天宣稱，週末在阿富汗境內城市查拉拉巴（Jalalabad）攻擊武裝組織神學士（Taliban，另譯塔利班）。

法新社報導，呼羅珊伊斯蘭國聲稱，18日在查拉拉巴針對神學士的3輛車分別發動炸彈攻擊，今天又針對神學士的一輛車發動炸彈攻擊。

當地媒體報導，一輛載運神學士武裝分子的皮卡車在阿富汗的查拉拉巴遭到炸彈攻擊。

目擊者告訴當地媒體，遇襲後數名神學士武裝分子受傷送往醫院救治。一名記者指出，爆炸發生在往返首都喀布爾（Kabul）的交通要道附近。

查拉拉巴昨天發生連串爆炸襲擊，至少兩人不幸死亡，這是美軍自8月30日撤離阿富汗以來，首次發生造成死傷的炸彈攻擊。

位於阿富汗東部的查拉拉巴是南加哈省（Nangarhar）省會，也是伊斯蘭國在阿富汗分支的根據地。

雖然伊斯蘭國與神學士都是遜尼派（Sunni）的伊斯蘭強硬派好戰組織，不過這兩者對於宗教教義與策略運用的意見分歧，導致雙方的血腥衝突。

神學士 阿富汗 呼羅珊

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