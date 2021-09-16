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神學士內鬨？傳共同創始人與高層大吵、支持者動手

編譯張君堯／綜合15日電
BBC報導 ，神學士高層內鬨，該組織的聯合創始人巴拉達與一名內閣成員之間發生爭吵，近幾天從公眾視野中消失。圖為巴拉達今年3月的資料照片。（美聯社）
BBC報導 ，神學士高層內鬨，該組織的聯合創始人巴拉達與一名內閣成員之間發生爭吵，近幾天從公眾視野中消失。圖為巴拉達今年3月的資料照片。（美聯社）

神學士（Taliban，又譯塔利班）占領阿富汗至今約一個月，就有高級官員向BBC表示，該組織高層之間就新政府的組成發生「重大爭執」。

根據報導，神學士掌權阿富汗後，宣布由神學士高層組成新臨時內閣。一位消息人士透露，神學士共同創始人巴拉達和難民事務部長、也是暴力派系領袖哈卡尼發生激烈爭吵，兩人的支持者還直接大打出手。據悉，巴拉達不滿臨時政府架構，再加上神學士內部就重掌阿富汗由誰邀功有所分歧。

報導稱，巴拉達在爭吵過後便離開喀布爾前往第二大城坎達哈。13日發布的一段據稱是巴拉達的錄音中，他表示「無論我現在在哪裡，我們沒有任何問題」。消息人士透露，巴拉達預計將返回喀布爾，並可能出現在鏡頭前否認發生過任何爭執。自從巴拉達近幾天從公眾視野中消失以來，一直有報導稱神學士領導層內部存在分歧，不過這些消息都被官方一一否認。

此外，阿富汗當地人民的處境仍令人擔心，歐盟執委會主席范德賴恩今天承諾，歐盟將持續「與阿富汗人民站在一起」，並將加碼提供1億歐元（約1.18億美元）人道援助金。

范德賴恩在年度歐盟國情咨文演說中表示：「我們必須盡一切努力，以免當地出現重大的饑荒和人道災難實質風險。」歐盟執委會先前已將今年提供阿富汗的人道援助金額擴大4倍至2億歐元。

歐盟也已表明，任何援助金都不會提供給阿富汗的新領導階層。歐盟擔憂，阿富汗若出現重大人道災難，恐引發大批難民湧向歐盟，造成2015年敘利亞內戰掀起的難民潮重演。

范德賴恩並表示，歐盟將在未來幾周內公布「更廣泛的支援阿富汗新方案」全部細節。

阿富汗 歐盟 巴拉達

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