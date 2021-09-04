拿下龐吉夏？傳神學士已完全掌控阿富汗

據俄羅斯官媒轉述報導，神學士準備接受當地民兵會指派的任何一位省長，但要求龐吉夏山谷升起「阿富汗伊斯蘭酋長國」的旗幟，但NRF拒絕。(路透)

三名神學士 (Taliban，另譯塔利班)消息來源指出，神學士部隊已完全掌控阿富汗 ，包括反對勢力堅守的龐吉夏河谷（Panjshir valley），此時在阿富汗首都喀布爾（Kabul）可聽到慶祝槍聲不斷。路透報導，神學士消息人士透露，神學士共同創辦人巴拉達 將領導阿富汗新政府，政府名單會很快公布。

路透報導，一名神學士指揮官表示：「蒙萬能真主阿拉之惠，我們已掌控整個阿富汗。搗亂者已經被打敗，龐吉夏現在受到我們指揮。」

但目前則報導還未能得到證實。

神學士集結的部隊與盤據當地的全國抵抗陣線（National Resistance Front, NRF）2日晚間爆發新一輪的激烈戰鬥，對於戰況則是各說各話。

神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，跟當地抵抗運動的談判失敗之後，神學士就發動一次重要行動以奪下龐吉夏山谷，旗下戰士現已進入龐吉夏省，占領通往東部巴達赫尚省（Badakhshan）主要道路沿途的11個「重要」據點，其中包含位於山谷西南入口的帕爾旺省（Parwan）一個小鎮，指「他們遭受重大損失」。

不過，NRF的一位發言人否認神學士有取得任何進展，並宣稱完全控制住全部的通道跟入口，企圖進占山谷入口一處行政區的「多波」攻勢均被擊退，還稱NRF部隊自衝突首度爆發後，已在兩條戰線殺死大量神學士戰士，「這已經向另一邊證明了，他們不能透過戰爭解決這個問題」。

兩邊都提供對方死傷的不同數字，但未提供證據，現在也不可能進行核實。神學士宣稱，龐吉夏山谷的四面八方都被包圍，NRF勝利是不可能的。但NRF則說，他們拒絕投降，NRF內部一位消息人士告訴CNN，「他們（神學士）正運用最後的力量要攻進來，但衝突正持續進行」。

據俄羅斯官媒RT轉述的報導，神學士是準備接受當地民兵會指派的任何一位省長，但要求龐吉夏山谷升起「阿富汗伊斯蘭酋長國」的旗幟。但NRF拒絕照辦，自封阿富汗代理總統的沙雷（Amrullah Saleh）指出，阿富汗伊斯蘭共和國的國旗正持續在龐吉夏山谷飄揚。

反對勢力領袖之一的前阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）告訴黎明新聞，外傳他已逃離國外純屬謊言。

另據路透報導，神學士消息人士透露，神學士共同創辦人巴拉達將領導阿富汗新政府，政府名單會很快公布。三名消息人士說，神學士政治委員會負責人巴拉達和神學士已故共同創辦人歐瑪爾之子雅庫布，都會是新政府高階官員，神學士精神領袖阿洪扎達則將專注於宗教事務和伊斯蘭教框架內的治理。