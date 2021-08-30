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喀布爾機場倒數48小時：第3波恐攻vs.拜登「與虎謀皮」

轉角24小時
美國與北約聯軍的阿富汗大撤退行動，即將於8月31日深夜全面結束。但來自ISIS－K的恐怖攻擊，周日下午卻再度出現。（美聯社）
美國與北約聯軍的阿富汗大撤退行動，即將於8月31日深夜全面結束。但來自ISIS－K的恐怖攻擊，周日下午卻再度出現。（美聯社）

「這是亂軍之中，無妄卻無可避免的『間接殺傷』...？」美國與北約聯軍的阿富汗大撤退行動，即將於8月31日深夜全面結束。29日，最後一批英軍大兵已提前全數離境，而留在喀布爾國際機場（KBL）「獨自斷後」的美軍部隊，雖然已在14天內空運歷史性地救走了超過12萬阿富汗人，但來自ISIS－K的恐怖攻擊，周日下午卻再度出現，

一輛由ISIS－K操控的「自殺炸彈車」，在意圖攻擊機場前，就遭到空中巡弋的美軍ＭQ-9「死神」攻擊無人機，於喀布爾城區邊緣空襲殲滅。但到了30日清晨，多枚「火箭」卻再度從喀布爾北郊城鎮朝喀布爾發動轟炸，儘管火箭彈最終沒有直接擊中機場，但卻也顯示美軍少量兵力斷後的最後48小時，喀布爾機場或將成為各方陰謀的「恐攻活靶」。

美空襲保護傘 阿富汗平民罹難

除了最後的斷後行動得冒著極高的遇襲風險外，美軍「死神」的空襲保護傘，雖成功阻止了ISIS－K的自殺炸彈車，但落在喀布爾城區狹窄巷弄的空襲打擊區，卻也傳出了至少9名路過的阿富汗平民與其中6名幼童「全家遇難」。

類似的狀況也出現在8月26日ISIS－K所發動的機場自殺炸彈攻擊裡，根據BBC與自由歐洲電台（RFE/RL）的採訪證詞：上周四死於機場恐攻的至少170名阿富汗平民中，除了被ISIS-K槍手自爆殺死之外，

「...其實有大量死難平民，是被恐慌的美軍給開火擊斃。」

雖然戰場上的「間接傷害」與喀布爾機場幾乎不可能有效防守的地理特性，都讓這連續幾起殺傷事件顯得極其悲慘卻無可奈何。但那些還留在阿富汗的本國籍記者，卻也記錄到了幾個微妙的發展狀況：（1）神學士（Taliban，另譯塔利班）政權其實故意壓制了826機場恐攻的本地新聞與平民死亡數字；（2）美國雖然取得了相對精準的ISIS-Ｋ恐攻情報，協助美方最後反恐的配合單位，卻極可能是神學士旗下唯一被國際認證為「恐怖組織」的武裝支部——哈卡尼網路（Haqqani network ）。

除了最後的斷後行動得冒著極高的遇襲風險外，美軍「死神」的空襲保護傘，雖成功阻止了...
除了最後的斷後行動得冒著極高的遇襲風險外，美軍「死神」的空襲保護傘，雖成功阻止了ISIS－K的自殺炸彈車，但落在喀布爾城區狹窄巷弄的空襲打擊區，卻也傳出了至少9名路過的阿富汗平民與其中6名幼童「全家遇難」。（美聯社）

喀布爾機場的撤離行動，8月30日已進入了最後的「收尾階段」。從8月14日喀布爾政府崩潰開始，截至28日深夜為止，美軍14天內已從喀布爾機場空運接走了11.2萬阿富汗難民。儘管29日以後的撤離數據未有即時更新，但預計撤離行動在8月31日全面落幕之前，美國主導的空運撤離行動，必能超過12萬人以上——此一救援人數，也將是1975年西貢淪陷時「常風行動」的15到20倍。

最後48小時 剩美留斷後部隊

不過駐守喀布爾機場的美軍部隊，奉總統拜登的命令，已確定要「繼續平民撤離行動...直到最後一刻」。但與美軍同步進駐KBL的英軍部隊，29日晚間卻已結束了所有軍民撤離行動，並拉走所有英軍「全軍撤退」——換言之，在喀布爾機場行動的最後48小時裡，喀布爾撤離區裡，只剩美軍有留「斷後部隊」。

北約各國之所以紛紛「提前撤收」，主要的觸發原因仍是8月26日的喀布爾機場連環恐怖攻擊。在這場由ISIS阿富汗支部（ISIS－K）自承發起的自殺攻擊裡，目前已確認美軍13人死亡，現場排隊等待機場撤離的阿富汗平民死傷人數，則從一開始的60死，上修到90死，再上修到「至少170死」。

在826攻擊事件之後，美軍周末雖派出了MQ-9「死神」攻擊無人機，成功狙殺多名ISIS－K的主謀幹部。但美軍的空襲出手，非但沒有嚇阻對手的接續攻擊，第二波與第三波的喀布爾機場攻擊行動，仍分別在8月29日與30日上午，以「汽車自爆炸彈」與「城區火箭」的方式往美軍襲來。

北約各國之所以紛紛「提前撤收」，主要的觸發原因仍是8月26日的喀布爾機場連環恐怖...
北約各國之所以紛紛「提前撤收」，主要的觸發原因仍是8月26日的喀布爾機場連環恐怖攻擊。圖為英軍撤離。（美聯社）

美軍發言人表示，喀布爾機場外圍的829美軍空襲行動，是接獲可靠情報後的「自衛行動」，一輛滿載爆裂物的自爆汽車，在不顧警告的狀況下從城區往機場方向直衝而來，因此滯空戒備的美軍無人機「才會發射飛彈將之摧毀」。

雖然美軍在第一時間表示：這起「空襲反恐」行動非常順利，成功擊殺了ISIS-K的自殺炸彈客。但美軍地獄火飛彈在人口稠密區攻擊，以及觸發炸彈汽車的爆炸，卻也造成了多名無關平民死亡——根據CNN的在地說法，現場的爆炸已知9名死者都來自於同一家族，其中6人還是未成年的兒童。

「我們確實知道這起反恐空襲事件，與數名平民死傷相關。」在面對記者提問時，略顯尷尬美軍發言人如此說明：在兵荒馬亂的高風險時刻裡，相關單位尚無法確認確切的現地死傷，「但聽到有無辜者因恐怖攻擊而死，總是讓人感到遺憾與傷心。」

事實上，發生在都會人口稠密區的反恐行動，無論成敗都有可能造成無關平民的大量死傷。但826的喀布爾空襲行動之所以格外引發媒體關注，其背後的主要原因有三：

（１）喀布爾機場最後48小時只剩美軍斷後，再遇大規模恐攻的威脅機率有多大？

（２）在現地情報來源混亂不足的情況下，美國如何確定「空襲目標就是ISIS－K」？

（３）在826的喀布爾機場自爆恐攻中，被「美軍恐慌射殺的現場死亡平民」證詞，又該如何後續交代？

美軍地獄火飛彈在人口稠密區攻擊，以及觸發炸彈汽車的爆炸，造成了多名無關平民死亡。...
美軍地獄火飛彈在人口稠密區攻擊，以及觸發炸彈汽車的爆炸，造成了多名無關平民死亡。圖為遭到擊毀的汽車。（美聯社）

在8月26日的機場自爆攻擊事件中，雖然造成13名美國軍人死亡，但現場的阿富汗平民卻也有「至少170人被殺死」——此一事件，不僅是美軍自2011年以來的最大單一日陣亡數；也是阿富汗自2001年阿富汗戰爭開打以來，單一事件的最慘平民罹難數。

170罹難平民 不少是美軍誤殺

但根據BBC留駐阿富汗的前線記者克曼尼（Secunder Kermani）報導的目擊者說法：死於機場的170名阿富汗平民中，除了被ISIS－K犯案槍手現場射殺與炸死的第一波死難者之外，

「不少平民死者，都是被遇襲後陷入恐慌的美軍開火射殺。」

面對BBC所陳述的目擊者證詞，五角大廈與美國政府都拒絕回應。但事實上，826案發的修道院門（Abbey Gate），當時本來就擠滿了撤離平民，在恐怖分子的開火與自爆聲響後，現場的平民人龍也恐慌地彼此踩踏，並拚了命地想要「衝撞硬闖機場基地」，以避免被身後的攻擊槍火殺死（當時現場無法確認開火的是不是機場外圍的神學士，突如其來的混亂狀況造成了無法控制的人群災難）。

正也因此，在這種瞬間爆發的極端狀況中，要於當地人的混亂恐慌中「精準辨識敵我」，對於外來且遇襲混亂的美國大兵來說，確實是不可能妥善處理的必輸災難。

在8月26日的機場自爆攻擊事件中，雖然造成13名美國軍人死亡，但現場的阿富汗平民...
在8月26日的機場自爆攻擊事件中，雖然造成13名美國軍人死亡，但現場的阿富汗平民卻也有「至少170人被殺死」。（美聯社）

罹難美軍之一的Nicole Gee。（美聯社）
罹難美軍之一的Nicole Gee。（美聯社）

除了美軍的現場誤殺之外，阿富汗神學士政權的「善後應變」，也引發了阿富汗記者群的嚴重質疑。根據自由電台的現場記者貝贊（Frud Bezhan）的說法：826恐攻事件，至少造成阿富汗平民「3位數以上」的死傷慘況，本該在當地時間周五清晨就有所眉目，但各地的醫院、社區與新聞通報，都被神學士政權下達了「封口令」，導致沒人敢牴觸神學士官方的死傷報告與事件敘述。

由於現場的混亂與神學士事後的新聞管制，許多機場死難者並沒能有效的統整驗屍，就必須按按照信仰習俗速葬入土。但像是各地醫院通報的不明槍傷，以及百餘名阿富汗死難者的名單背景，一團混亂之中未被解答的不僅是事發真相，就連恐怖份子有幾人？機場外圍保安是否存在漏洞或串謀的可能性？神學士政府也是模糊仗式的不願深究。

事實上，在826的機場攻擊事件後，美國與神學士政權的「反恐合作」，也迅速從檯面下的默契談判，升級到雙方各自公開承認的「權宜事實」。就像是美國各級政府對外說明的一樣：

「美國既不支持也不喜歡神學士，我們之間稱不上彼此信任或相互承認——但在『共同的敵人』ISIS－K之前，美國確實會把神學士當成『可利用的工具』。」

神學士利用論？成尷尬政治問題

美國主張的「神學士利用論」，是從美國總統拜登、白宮發言人、國務院、五角大廈乃至於美軍中央司令部...各級權責單位上上下下都同樣公開主張的說法。但於政治倫理與國安規定的事實上，美軍與神學士理所當然的「反恐接觸」，卻也衍生出尷尬難解的政治問題。

事實上，在826的機場攻擊事件後，美國與神學士政權的「反恐合作」，也迅速從檯面下...
事實上，在826的機場攻擊事件後，美國與神學士政權的「反恐合作」，也迅速從檯面下的默契談判，升級到雙方各自公開承認的「權宜事實」。（路透）

美國主張的「神學士利用論」，是從美國總統拜登、白宮發言人、國務院、五角大廈乃至於...
美國主張的「神學士利用論」，是從美國總統拜登、白宮發言人、國務院、五角大廈乃至於美軍中央司令部...各級權責單位上上下下都同樣公開主張的說法。（美聯社）

美國公開自己正與神學士「交換反恐情報」後，來自本國輿論的譴責聲量，都開始砲轟拜登政府的「與虎謀皮」——因為神學士目前雖然確實正與ISIS－K敵對作戰，但負責主導神學士情蒐與「反恐」的權責單位，或可能是神學士昔日的第五縱隊、因恐攻手段殘酷暴虐而被美國認定為恐怖組織的「哈卡尼網路」。

簡單的來說，反對派意見質疑的，是美國「找上恐怖組織幫忙反恐」的道德爭議與可能的觸法法問題。因為阿富汗神學士本身雖不是美國列名的「恐怖組織」，但其旗下負責發動敵後行動、殺害平民與美軍無數的哈卡尼網路，卻是國際通緝的「恐怖份子」。照理來講，美國法律規定政府單位不得接觸交涉或與恐怖組織合作。因此美國與神學士的反恐情報交換，是否會觸犯與哈肯尼網路的交涉禁令？拜登政府雖然難堪辯解，但卻也交代不清。

火箭轟炸奇襲 難確認威脅範圍

然而正當美軍撤離前的「斷後反恐行動」，留下了種種互相矛盾的問題黑洞之際。30日上午6時30分，喀布爾機場卻遭到了從喀布爾城區北郊發射的「多枚火箭」轟炸奇襲。

儘管截至目前為止，朝機場發射的火箭彈幾乎全都打在了城北的住宅區，並沒有任何火箭打中機場、或落在可能威脅跑道起降的安全範圍裡，但美軍、神學士與阿富汗的記者社群裡，卻都無法第一時間確認火箭發射的攻擊數量，以及確切可能的威脅範圍。

鑒此種種的情報混亂與失控——包括美軍更進一步地找上神學士「分享在地反恐標的」的迫切需求——或也將在美軍最後的48小時撤離行動中，埋下更多戰略伏筆與威脅。

自美軍與北約撤退以來種種的情報混亂與失控或也將在美軍最後的48小時撤離行動中，埋...
自美軍與北約撤退以來種種的情報混亂與失控或也將在美軍最後的48小時撤離行動中，埋下更多戰略伏筆與威脅。圖為西班牙軍撤離。（路透）

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