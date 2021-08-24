阿富汗人好苦…物價飛漲、沒工作沒收入、銀行錢不能領

阿富汗喀布爾一名鞋匠22日等待顧客上門。（美聯社）

神學士 （Taliban，又譯塔利班）以迅雷不及掩耳的速度拿下阿富汗 首都喀布爾 後，由於阿富汗國家資產被美國凍結，全國面臨通貨膨脹加劇、財政空虛等困境。愈來愈多人沒了工作，在銀行仍暫停營業、物價飛漲的情況下，每天都在為生活苦苦掙扎。此外，世界衛生組織（WHO）今天表示，包含手術設備和營養補給品在內的超過500公噸醫療物資，原定本周運抵阿富汗，但由於喀布爾機場實施管制，貨品無法順利抵達。

其實早在神學士15日攻入前，喀布爾局勢就已逐漸惡化。神學士攻占多個省會後，阿富汗貨幣對美元匯率大貶，基本食物價格更是水漲船高。麵粉、油和稻米等在短短數天就漲了10%至20%，在銀行仍關閉的情況下，許多人沒辦法提領存款，而由於美國金融服務公司西聯公司（Western Union）辦公室關閉，海外匯款也已耗盡。

「神學士」拿下阿富汗首都喀布爾後，愈來愈多人沒了工作，在銀行仍暫停營業、物價飛漲的情況下，每天都在為生活苦苦掙扎。圖為阿富汗人稍早在喀布爾銀行前排長隊等待取款。 （美聯社）

一名前警員沒了過去用來養活妻子和4個小孩的260美元月薪。阿富汗許多政府低階職員經常很長一段時間拿不到薪水，而過去兩個月，這名前警員連一毛錢都沒領到。他試著變賣一些太太的耳環，但黃金市場和很多商家關閉，他根本找不到買家。

一名阿富汗政府僱員說：「我的生活依賴於每月約200美元的工資，但政府在過去兩個月都沒有發錢。我已經負債纍纍，我的老母親生病了，她需要買藥，孩子和家人也需要食物。」

一名拉著手推車阿富汗男子22日經過阿富汗喀布爾一家封閉的美容院。（美聯社）

據數據，阿富汗央行的外匯儲備總額為94億美元，阿富汗銀行則擁有近13億美元的黃金儲備；然而，這些資金幾乎都不在阿富汗本土的銀行儲存。神學士23日任命該組織的財務部門負責人伊德里斯出任阿富汗央行的代理行長，以幫助緩解日益嚴重的經濟危機。

雪上加霜的是，由於喀布爾機場混亂，外界援助物資難以進入。阿國近一半人口、約1850萬民眾仰賴援助，由於乾旱發生，人道主義需求預計會再增加。

世衛組織呼籲飛往阿富汗接撤離人員的空飛機，先轉往在杜拜由世衛組織的倉庫接運物資。世衛也考慮建立「人道主義空中橋梁」來運送補給品。此外，聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾（Henrietta Fore）今天表示，阿富汗全境約有1000萬名孩童需要人道協助，且情況料將進一步惡化。