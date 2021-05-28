白俄「攔機」逮人 歐盟擴大制裁 斷航外還點名碳酸鉀、石油與金融

白俄羅斯政府為逮捕反對派人士，攔截民航客機降落轉降白俄首都明斯克，引起歐洲政壇憤慨。(美聯社)

白俄羅斯 政府為逮捕反對派人士強迫民航客機降落，引起歐洲政壇憤慨。德國外長今天以罕見的強硬語氣揚言將對白俄實施大規模制裁。

流亡波蘭的白俄羅斯記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），23日與女友從希臘雅典搭乘愛爾蘭瑞恩航空（Ryanair）的班機飛往立陶宛 首都維爾紐斯（Vilnius），飛機在白俄上空被戰鬥機攔截，轉降白俄羅斯首都明斯克（Minsk），兩人立刻遭到逮捕。

歐盟 各國領袖嚴厲指控白俄政府劫持民航客機，譴責白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的行為形同「國家恐怖主義」，憂心歐洲的航空安全從此不保。

明斯克當局則宣稱，他們為確保飛行安全、因應巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的炸彈威脅，才要求飛機降落。

歐盟各國領袖24日開會後，決定切斷白俄與歐洲的空中交通，除敦促歐盟國家的航空公司避開白俄領空，也禁止白俄羅斯航空（Belavia）的班機進入歐盟空域。

歐盟今天舉行外長會議，討論對白俄進一步的懲罰措施。會前德國外長馬斯（Heiko Maas）以罕見的強硬語氣警告白俄總統魯卡申柯，「再不讓步，現在只是一連串大規模和長時間制裁的開始」，目標「主要是針對白俄羅斯的經濟結構和金融交易」。

盧森堡外長艾索柏恩(Jean Asselborn)表示，碳酸鉀應該是新制裁的核心，「白俄羅斯生產碳酸鉀，是全球最大供應國。我認為，如果我們在這方面制裁，魯卡申柯一定會受傷很重。」

立陶宛外長藍斯柏吉斯(Gabrielius Landsbergis)表示，「歐盟應該考慮以制裁來打擊的白俄羅斯的石油部門。」

魯卡申柯鐵腕統治白俄羅斯長達20年，在去年8月的大選中囊括超過八成選票，順利當選第六個總統任期，但西方和反對派都指魯卡申柯選舉舞弊，引爆長達幾個月的大規模抗議，反對派人士不是被捕下獄就是被迫流亡到鄰近的立陶宛和波蘭。

馬斯還呼籲白俄當局馬上釋放逾400名的政治犯，「歐盟願與白俄對話的時機已經過了」。

他並表示將與俄羅斯討論白俄的局勢，弄清楚俄國在這次劫機行動扮演的角色，「大家很清楚，魯卡申柯沒有俄羅斯就沒有未來」。

英國BBC報導，魯卡申柯表示，他的批評者正在「扼殺」他的國家，西方國家對白俄羅斯實施制裁時，常識已經被拋棄，越過「許多紅線」。