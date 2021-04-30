我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3228萬人確診 30%民眾完成接種

仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

67萬南韓人反對在境內蓋「小中國 」：早感到被侵犯

編譯中心／綜合29日電
南韓與中國2019年簽署一項協議，要在江原道春川和洪川一帶推進「韓中文化城」建設，預計占地面積約120萬平方，規模將比目前南韓最大中國城「仁川唐人街」還大上10倍。（圖：翻攝自VisitKorea官網）
南韓與中國2019年簽署一項協議，要在江原道春川和洪川一帶推進「韓中文化城」建設，預計占地面積約120萬平方，規模將比目前南韓最大中國城「仁川唐人街」還大上10倍。（圖：翻攝自VisitKorea官網）

南韓江原道原定建造「中國城」的建設項目，但受到超過67萬人的聯署反對，負責項目的公司表示，相關計畫將可能取消。

有南韓網友3月底在青瓦台聯署網頁發起反對「中國城」計畫聯署，截至4月29日，共得到超過67萬人的響應。

該項目正式名稱為「韓中文化城」（Korea-China Culture Town，暫譯），位於春川市及洪川郡地區，原擬2022年前竣工，預計占地面積約120萬平方公尺，規模將比目前南韓最大中國城「仁川唐人街」還大上10倍。

「韓中文化城」是由江原道政府、中國人民網、可隆國際等單位共同策畫的項目，目的希望為了提升中國文化在南韓的影響力及傳播力，江原道知事甚至在啟動儀式上將此稱為「文化性一帶一路」。反對者質疑為何南韓要在境內建設一個「小中國」，在南韓土地提供「中國的文化體驗」。

美籍韓裔民權活躍人士金世訓分析，對很多南韓民眾來說，此建設助長中國在南韓的民族主義，加上韓中之間對衣食文化源頭爭論不斷，因此許多南韓人早已感到被侵犯。

據負責項目計畫的公司Kolon Global Corporation表示，他們不能無視眾多國民反對的聲音，因此相關計畫可能取消，並展開全面檢討。

南韓 中國 韓裔

上一則

「雖然欠中國很多」 杜特蒂：但國際利益不能讓步

延伸閱讀

日相菅義偉訪美後 白宮：南韓總統文在寅5•21到訪

日相菅義偉訪美後 白宮：南韓總統文在寅5•21到訪
阿諾狠批奧斯卡獎無聊 「看不到三分之一怒關電視」

阿諾狠批奧斯卡獎無聊 「看不到三分之一怒關電視」
107億天價遺產稅 三星李家宣布全繳了 還捐出萬件藝品

107億天價遺產稅 三星李家宣布全繳了 還捐出萬件藝品
南韓超前部署 9900萬人份疫苗 將分給5200萬人口

南韓超前部署 9900萬人份疫苗 將分給5200萬人口

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
英國威廉王子的次子路易王子23日滿3歲，肯辛頓宮公開他背著背包、騎著學步車的照片。（取材自Instagram）

路易王子3歲了 凱特王妃掌鏡萌照曝光

2021-04-22 23:38
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
曝光的監視器影片顯示，相雪秋拉住店員的手臂不斷推擠，期間更不停攻擊對方頭部。(影片截圖)

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

2021-04-21 21:01
印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域海床尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」，證實船內五十三人全數罹難。新華社

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

2021-04-25 08:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡

已完成接種夫妻帶家人赴夏威夷旅行 兒子染疫死亡
歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡

歡慶重聚竟變死亡晚餐 伊州老翁接種滿月染疫亡
美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

美38%成人「打完2針」 新增病例下降 這三州除外

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」
拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略

拜登讓選民有感 歐巴馬8年教訓 民主黨改變治國方略