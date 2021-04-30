67萬南韓人反對在境內蓋「小中國 」：早感到被侵犯

南韓與中國2019年簽署一項協議，要在江原道春川和洪川一帶推進「韓中文化城」建設，預計占地面積約120萬平方，規模將比目前南韓最大中國城「仁川唐人街」還大上10倍。（圖：翻攝自VisitKorea官網）

南韓 江原道原定建造「中國 城」的建設項目，但受到超過67萬人的聯署反對，負責項目的公司表示，相關計畫將可能取消。

有南韓網友3月底在青瓦台聯署網頁發起反對「中國城」計畫聯署，截至4月29日，共得到超過67萬人的響應。

該項目正式名稱為「韓中文化城」（Korea-China Culture Town，暫譯），位於春川市及洪川郡地區，原擬2022年前竣工，預計占地面積約120萬平方公尺，規模將比目前南韓最大中國城「仁川唐人街」還大上10倍。

「韓中文化城」是由江原道政府、中國人民網、可隆國際等單位共同策畫的項目，目的希望為了提升中國文化在南韓的影響力及傳播力，江原道知事甚至在啟動儀式上將此稱為「文化性一帶一路」。反對者質疑為何南韓要在境內建設一個「小中國」，在南韓土地提供「中國的文化體驗」。

美籍韓裔 民權活躍人士金世訓分析，對很多南韓民眾來說，此建設助長中國在南韓的民族主義，加上韓中之間對衣食文化源頭爭論不斷，因此許多南韓人早已感到被侵犯。

據負責項目計畫的公司Kolon Global Corporation表示，他們不能無視眾多國民反對的聲音，因此相關計畫可能取消，並展開全面檢討。