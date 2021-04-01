巴西政局動盪 才撤換6部長三軍司令全走人

巴西總統波索納洛(右)撤換國防部和外交部等6位部長，原本擔任總統府文官廳長的後備部隊將軍奈托(左)接任國防部長。(美聯社)

巴西國防部 昨天宣布陸、海、空軍司令將離職。這是自1985年以來，巴西三軍司令首次在非政權更替時期同時離職，外界擔憂總統波索納洛希望在軍中擁有更大的政治影響力。

巴西內閣改組，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）29日宣布撤換國防部和外交部等6位部長。原本擔任總統府文官廳長（職權相當於行政院長）的後備部隊將軍奈托（Walter Souza Braga Netto）接任國防部長；原任國防部長席瓦（Fernando Azevedo e Silva）昨天已經辭職。

三軍司令離職在巴西政壇引起軒然大波。參議院 議長巴奇哥（Rodrigo Pacheco）指出，三軍司令換人是國防部的決策，無須多做臆測。

被波索納洛視為明年總統大選對手的聖保羅州長多利亞（João Doria）表示，巴西將抵制任何損害民主法治的行為，三軍部隊是國家機構，不隸屬政府。

根據巴西新聞網站G1政治專欄作家卡馬洛提（Gerson Camarotti）指出，陸軍司令普尤（Edson Pujol）、海軍司令巴波薩（Ilques Barbosa）與空軍司令白穆德斯（Antônio Carlos Moretti Bermudez）今天稍早在首都巴西利亞與奈托會議，打算一起提交辭呈，但波索納洛早他們一步決定不讓3人繼續留任。

卡馬洛提指出，席瓦昨天離職已受到三軍現役和後備部隊的關注，而且擔心這是波索納洛希望在軍中擁有更大的政治影響力。

巴西副總統莫勞（Hamilton Mourão）今天向巴西媒體強調，三軍司令換人不會帶來任何政治體制破裂的風險，「任何人當司令都不會發生體制破裂的情況，三軍部隊的行動永遠符合合法性原則。」

莫勞和普尤一樣是後備部隊將軍，在軍隊中極受尊敬。對於莫勞來說，巴西目前需要關注的真正重要事項，是對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行。

2019冠狀病毒疾病在巴西肆虐，醫療衛生體系崩潰，過去24小時有3668人染疫死亡，再創單日死亡人數新高；新增8萬6704例確診。自大流行以來，總計31萬7936人死亡，1266萬4058人確診。

法廣報導，一名研究南美問題的法國學者在接受採訪時分析認為，波索納洛應該要給中右政黨一些保證。他也想調動軍隊針對一些地區強行採取的封城 措施。