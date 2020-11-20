冷戰後最大筆 英4年增165億英鎊軍費 將設太空司令部

英國首相強生承諾冷戰以來最大筆軍費開支。（路透）

金融時報報導，英相強生（Boris Johnson）已承諾冷戰以來最大筆的軍費支出，宣布未來4年內增加165億英鎊（約218億美元）軍事預算 。強生也將宣布成立一個致力於人工智慧軍事用途的新機構、證實將創辦國家網路部隊，以及揭示武裝部隊「太空司令部」的計畫，該司令部將可在2022年發射首枚火箭。

據報導，這筆165億英鎊預算包括研發英國 下一代戰機的新增經費15億英鎊，與其他新專案加起來，預計可以在英國各地創造最多1萬個工作機會。

強生表示，自冷戰以來，國際局勢變得詭譎、競爭越來越激烈，激烈程度在冷戰結束之後尚屬首次，為了讓英國面對歷史，和盟國們站在一起，英國防務必須全面改善。強森強調：「這是我們結束退卻的時代、改變英國的武裝力量、加強英國在全球影響力、團結英國並捍衛人民的機會。」

在此項安排的一周前，強生承諾美國 總統當選人白登，英國將持續做美國堅強的軍事盟友。根據國際戰略研究所（IISS），英國軍費開支已經是北約第2名，僅次於美國。

美削阿富汗駐軍 英擬跟進

此外，繼美國國防部稱將削減駐阿富汗美軍數目後，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）19日稱，英國可能會跟進，但會繼續跟阿富汗政府和美國合作，保障阿富汗的安全。華萊士表示，英國現階段不會完全撤軍，但預期美國在某階級縮減美軍人數時，英國亦將會減少駐兵人數。