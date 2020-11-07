普亭手腳狂抖 遭爆患帕金森氏症 克宮：胡說

英國太陽報報導，俄羅斯總統普亭傳因健康因素，將於明年年初辭職。不過克里姆林宮發言人表示，這並非事實。圖為普亭本月4日出席一場活動。（路透）

英國 太陽報報導，傳言俄羅斯 總統普亭 恐怕罹患帕金森氏症，莫斯科政治專家指出他可能將於明年年初辭職。不過克里姆林宮反駁這是不實報導，發言人稱「這完全是胡說八道」。

普亭雖然已經68歲，但硬漢形象深植人心。他是運動全能，不僅是柔道高手，還會開戰鬥機，經常赤裸上半身秀肌肉。但報導指出，克里姆林宮觀察家表示，近期一段影像顯示，普亭可能患有帕金森氏症。知情人士指出，普亭的女友卡巴耶娃（Alina Kabaeva）希望他放鬆對權力的掌控。

觀察家分析，普亭的腳似乎持續抖動，他抓緊椅子扶手時似乎也顯得痛苦，專家也指出，普亭握筆和握裝著止痛藥的杯子時，手也在顫抖。莫斯科政治學教授索洛維（Valery Solovei）因而認為，普亭可能患有帕金森氏症。

事實上，這不是外界第一次揣測普亭為帕金森氏症所苦。以前有人就注意到，普亭走路時左臂擺動正常，右臂擺動幅度較小，出現奇特的「槍手步態」。《英國醫學期刊》曾刊登論文稱，像這樣不對稱的動作通常是罹患帕金森症的徵兆。

俄國總統幕僚團隊努力淡化該傳言，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，這並非事實。培斯科夫說：「這完全是胡說八道，總統一切都很好。」被問到普亭不久的將來是否有辭職打算時，培斯科夫回答說：「沒有。」

已列終身議員 交棒鋪路

本周稍早，俄羅斯突然立法讓普亭擔任俄羅斯聯邦會議上議院的終身議員，以確保他享有法律豁免權和國家特權，直到過世為止，這正是普亭本人提出新立法草案。俄羅斯國營媒體「今日俄羅斯」（RT）報導，這可視為普亭為權力轉移鋪路的跡象。

索洛維說，「他的家庭對他影響很大，普亭意圖在明年1月公布他的交接計畫」。索洛維並預測，普亭可能會任命一名新總理，培養他成為繼任者。