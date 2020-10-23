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脫北者申請俄國難民 近9年207名僅1人獲准

編譯張佑生／綜合22日電
脫北者在俄國的處境堪憂。（美聯社）
脫北者在俄國的處境堪憂。（美聯社）

韓國國際廣播電台22日報導，俄羅斯人權團體表示，近9年在俄羅斯獲得難民身份的脫北者只有1人。

據美國自由亞洲電台(RFA)22日報導，俄羅斯市民支援委員會（CAC）近期公開了北韓難民情況報告，報告顯示，2011年至2019年共有207名北韓人向俄羅斯提出難民申請，其中僅1人於2011年獲得了批准。由於獲得難民身份的人極少，因此向俄羅斯提出難民申請的脫北者也繼續減少。

此外，以有效期僅為1年的「臨時流亡者」身分滯留俄羅斯的北韓人也繼續呈減少態勢，2016年至2019年分別為77人、75人、56人和49人。

報告認為，北韓與俄羅斯2016年2月簽署的《關於收容和遣返非法入境者和非法滯留者的協定》是北韓人在俄羅斯獲得流亡批准越來越難的原因之一。報告還指出，北韓和俄羅斯2016年10月還簽署了《服刑人員移送條約》。根據該條約，在對方國家犯罪的服刑人員可被移交至母國服刑。

今年9月南韓國會外交統一委員會公布一項資料，今年因疫情影響，1至8月入境南韓的脫北者累計人數為192名，人數僅為去年同期的25％，但8月的脫北者中數卻「反彈」，一個月有39人之多。

綜合媒體報導，脫北者通常在越過北韓邊境後經泰國、越南、中國等「第三國」進入南韓，但全球疫情蔓延、各國加強出入境管控影響，「脫北路徑」遭封鎖，才導致今年脫北者驟減的主要原因。

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