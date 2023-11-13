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處女座的女朋友

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

年輕人剛剛偕女朋友旅遊東京，回來時我迫不及待地問道：「怎麼樣啊，你倆是不是很甜蜜啊？」

豈料年輕人一臉陰鬱地輕嘆：「唉！這樣說吧，簡直是一場噩夢，我們幾乎每天都吵架，總而言之，就是我為什麼都是錯的？」

我為之一怔，然後問：「那你的女朋友是什麼星座？」

他馬上回答：「就是處女座啊…這有什麼關係嗎？」

我忍不住嘰咕笑個不停：「哈哈，當然有關係了，你應該要先了解處女座的脾氣嘛！」

我隨即為他逐一解說：首先，處女座是最討厭有人赤腳踩在酒店地毯上的。

年輕人又立刻回應：「那有什麼問題？我整天都會赤腳到處走。」很大的問題啊，處女座會立即聯想到你的雙腳沾滿細菌呢。

其次，沒洗澡就跳上床的話，那是死罪。「妳怎麼會知道？第一晚就是為洗澡問題吵。她說我沒洗澡不准上床睡，小姐，我習慣早上起床時才洗澡的。」

處女座是最討厭將物件亂放的，比如是滿街拖著走的行李箱是絕對不能放在床上，那太不衞生了；回到酒店脫下的衣物應該立即掛好，不可以亂丟在梳妝台上；洗完澡的濕毛巾應摺好放在一角，不可亂丟在地上。

年輕人突然怪叫：「哎喲！我全部中了呀！難怪她總是無緣無故板著臉。」

還有，處女座喜歡做事有條理、有計畫，不太喜歡過於即興的活動，所以旅遊行程應預先計畫周詳。「哼！太麻煩喇，我這個人最喜歡即興，最喜歡走到哪吃到哪。」年輕人說時翻白眼。

我勸他，若真心喜歡她，就該嘗試改變自己遷就她了；豈料年輕人反問：「那麼有哪個星座，是最順得人意的呢？」

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