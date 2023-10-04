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白髮帥翁

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「爺孫劈酒」的議題鬧得熱烘烘，引起了網民無窮盡的創意發揮，看得我笑彎了腰。

阿爺和孫女在酒吧劈酒是否能炒得熱，就不得而知了，但阿爺與貌似孫女的「爺孫戀」，這年代倒是司空見慣了。

不要小覷踏進花甲之年的男士們，即使是白髮斑斑的，仍有不少是腰桿挺直、氣宇軒昂的白髮帥翁呢，更有不少老當益壯的型佬阿伯依舊豔福無邊，成功吸引年輕女士。

好萊塢就有數之不盡的爺孫戀佼佼者，第一位必然是年屆83歲的大明星艾爾帕西諾（Al Pacino）。此君是不婚主義者，雖然從未結婚，但身邊美女從不缺。去年他搭上了比他年輕54年的年輕女子，對方今年才剛剛為他生下了兒子，證明艾爾帕西諾寶刀未老。

第二位帥翁是剛滿80歲的勞勃狄尼洛（Robert De Niro），他過去曾有過兩段婚姻，子孫滿堂了，但比他年輕42歲的年輕女友才剛剛為他生下第七個孩子。

第三位是白髮型佬李察吉爾（Richard Gere），他今年73歲，第三任太太剛滿40。太太形容她一出世就認識李察了，當時33歲的李察叔叔，也沒料到這個女嬰會是自己的未來太太吧。

第四位是現年78歲的麥克道格拉斯（Michael Douglas），第二任太太比他小了25年。但老實說，他倆的外形相當匹配，男人都是較女人看起來年輕的。

第五位的喬治克隆尼（George Clooney），他和太太是我最愛看的，62歲型佬喬治確實被45歲的美麗律師妻子搶去不少鋒頭。

最後一位布魯斯威利（Bruce Willis）則最令人擔憂，68歲的他患上失智症，幸好有45歲的太太不離不棄地照料。

布魯斯威利 好萊塢

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