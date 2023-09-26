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吻出禍

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

硬撑了好一陣子，西班牙足球協會主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）終於辭任了，不過卻看不出他肯低頭，因為他始終沒有向被他強吻嘴唇的女球員道歉。

我很好奇，這位球星當年曾經飛黃騰達、扶搖直上直搗權力中心，國家男神又怎會驟然變成神憎鬼厭的瘟神呢？就為了一個吻？

不要小覷這個吻，一個人的德行優劣，往往就暴露於關鍵時刻，尤其當一個人正值巔峰、得意的剎那，也正是最容易犯錯的時候。

友人說，若那場球是英國贏了，那麼盧比亞雷斯就不會惹禍囉！世事正是如此，當西班牙贏得女足世界盃決賽、全世界矚目的一刻，盧比亞雷斯亢奮過度、樂極忘形，竟然强吻進球功臣艾爾莫索（Jenni Hermoso）的嘴。

友人滔滔不絕說，外國人不都是習慣隨隨便便就摟抱親吻的嗎？親嘴有啥稀奇？

那真是一個莫大的謬誤，任何國籍的人都是只限於跟別人親臉吧，親嘴就只侷限於伴侶或家人。記得菲律賓前總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)也曾要求女粉絲跟他親嘴，當時也引起極大非議。

可惜盧比亞雷斯並沒有察覺自己闖了大禍，翌日還於台上大放厥辭，認為自己曾為國家立大功，不可能為此等他認為的小事而引退。他堅決不辭任的言論博得台下部分熱烈掌聲，支持他的人也許跟他同樣是極度男性自大主義者吧！親女人嘴或撫拍女人的屁股這類事情，不少人仍覺得是無關痛癢的小事。

那些曾為他鼓掌的人逐一被傳媒揪出，然後他們都怕被牽連而驟然翻臉，陸續表態要求盧比亞雷斯辭任主席。這下眾叛親離，不要怪別人，請認真反思自己是否真的懂得尊重女性。

足球 世界盃 杜特蒂

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