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德軍公墓

〈六合飛翔〉岑逸飛

筆者在盧森堡參觀德軍公墓，想不到在美軍公墓感受的正能量一掃而空。同樣是墓地和綠色草坪，但也許先入為主，對當年納粹德軍不抱好感，所以墓地雖是大白天但黑沉沉，陰森可怖。是否當年希特勒代表的，是邪惡勢力?

的士司機是盧森堡人，也是第一次來到這個德軍公墓。下車後，憑著路牌指引，要走凹凸不平的泥路，才在凌亂樹叢找到小門，牆上用德文寫著「德軍公墓」。進入門內，再沿著一條碎石小徑，前行約50米，左邊出現由黑花崗岩砌成的小石屋，石屋中間開了窄門，穿過窄門才看到墓地，共埋了1萬多名德國陣亡士兵。

這裡陣亡的德兵，也在當年「突出部之役」喪命；但埋葬他們的人不是希特勒，而是美軍。當年美軍在清掃戰場時，為陣亡德兵隨意挑選這裡為埋葬地，其後美國本想西德最終將這些屍骨遷回德國。但西德不願支付費用，於是根據1952年西德與盧森堡的協議，由名為「德國傷殘軍人協會」的民間組織牽頭，修成今日的公墓。

墓地面積容不下1萬多個墓碑，是故每個黑花崗岩墓碑至少刻有4名士兵姓名及死亡時間。墓地最遠處矗立5米多高的黑十字架，是眾多無名士兵的集體墓碑。

在公墓剛建成時，當地百姓還對德國人滿懷敵意，墓地沒人照管，荒草叢生。我參觀時，無論是路、牆、樹、墓碑，都透出灰黑感。在公墓入口右側，有一塊「德國傷殘軍人協會」1995年5月立的小碑，上書「值此第二次世界大戰結束50周年，謹立此碑以象徵希望與和平」。德國人顯然也體驗戰爭的血腥與恐怖，向和平伸出橄欖枝。

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