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「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

殿堂級魔術師

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

小時候，曾經無意之中讀過有關魔術始祖Harry Houdini的文獻，從此便對魔術著迷，舉凡是電視有魔術表演節目，我都會聚精會神欣賞。

我對魔術師有特定的聯想，他們必然是IQ高、具創意、勇於冒險、一心能幾用、思維習慣跨越舊有框框和一定富高度幽默感吧！有些魔術師的表演委實是太神奇了，我甚至會懷疑這些根本不是地球人，也許是擁有超能力的外星人呢！

合作超過50載的殿堂級魔術拍檔Penn & Teller是我最愛看，也看得最多。阿Penn口才了得、Teller則從不說話，這對天衣無縫的組合，發揮了最佳效果的幽默感，教人看得過癮又窩心，我就曾經有衝動專程飛到拉斯維加斯，去看他們的長壽真人秀。

兩年前，Penn&Teller宣布會到倫敦演出，我迫不及待買了票，可惜演出後來因疫情而取消，跟偶像緣慳一面了。去年，他們又宣布會於2023年到倫敦演出，這次的表演場地竟然是位於本人居住的區域Hammersmith、一所二級歷史建築物Eventim Apollo，太好了，簡直是為我而設。

這個晚上3000多個座位全滿，觀眾當中，竟不乏三代同堂齊來欣賞，氣氛熱烘烘。68歲的Penn中氣十足全場口若懸河控制氣氛，75歲的Teller仍然寶刀未老身手敏捷，一貫的默劇風格讓人開心發笑。

雖然沒有什麼驚世演出，但感覺即使新店林立，我都會跑回老店去欣賞懷舊美食，老行尊的基本功始終受人敬仰，是怎樣也不會被時代巨輪淘汰。

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