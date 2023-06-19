2017年BBC拍攝的數學電影 《X+Y》，源於導演 在2007年拍攝了紀錄片《Beautiful Young Minds》，記錄英國隊參加國際數學奧林匹克比賽的故事。五年後他將紀錄片改編為電影。

故事的主角患有亞斯伯格綜合症（Asperger syndrome），總是沉浸在自己的愛好，與周遭格格不入。從小到大最理解他的父親車禍 去世後，他的世界只有與數字相伴。劇情固然關乎有數學細胞的青少年在其成長過程，如何發揮其數學天資的潛力，但同時也涉及這些在世人眼中視為「怪胎」的奇才，在面對種種人生困境時的處變之道。

本來數學只是與數字、圖形和推理有關，但人生困境，則有許多情緒上的波動起伏，而且多是非邏輯的，然則又是否可以借用數學方法，為人生眾多煩惱解困？

影片揭示眾多有意角逐「奧林匹克數學獎」的青少年，雖然精於解決各種數學難題，但在培訓過程也與其他青少年無異，同樣遇上「少年維特的煩惱」，一旦墜入愛河，情絲就剪不斷、理還亂，他們的數學細胞，在解決愛情問題時，總是捉襟見肘，甚至無用武之地。

當然，未曾真正經歷過愛情的人，或者根本不知情是何物，甚或將假愛當作是真愛的人，以至喜歡將愛情數量化、功利化的人，多少會認為數學方程式代入愛情有一定作用。

現今社會不少人求偶，心中都在計算。對方的年齡、職業、薪水多少、健康狀況如何是否有房地產，以至教育背景，一一都在計算之列，如果平均分不夠高，就不會成為戀愛對象。

難怪有統計學家聲言，應有一條數學方程式，可助人找到完美愛情，其情況一如在財務處理上，有數可計，能盡量減輕成本，極大化收益，而其成功率至少可達四成。