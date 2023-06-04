《莊子･外篇･天地》有個「抱甕灌畦」的故事。據說孔子學生子貢在遊楚返晉過漢陰時，見一位老人一次又一次抱著甕去澆菜，「用力甚多但見功寡」，因此建議他用機械汲水。

老人不願意，並且說：這樣做，為人就會有機心，又謂「機心存於胸中，則純白不備；純白不備，則神生不定。」莊子早已反機心，可視之為對技術和機械文明的反省，在今日科技橫流的社會十分適用。

莊子將像機械一樣複雜機巧的心思稱為機心。「有機械者必有機事，有機事者必有機心。」成玄英疏：「有機動之務者，必有機變之心。」後遂以「機心」指巧詐之心；機巧功利之心。現亦指鐘表內部機器，後人作為對比，將順應自然的心思為道心，這裡的「自然」指道學上的自然，即「道」。

「抱甕灌畦」的故事，不免又令人聯想到《莊子･大宗師》提到「嗜欲深者天機淺」的問題。

將「嗜欲」連繫「天機」並觀，一則深另一則淺，成反比例，令人想起成語「欲令智昏」，意思是貪欲過盛就會失去理智，可見天機不是機心，是一種清明的智慧，是天然而生，自然而然，是我們本性的根器。

呂洞賓解釋「天機」，謂「天」是人的天性，「機」就是根器，而無論是道是佛，都很重修行，修行是從天性的根器開始，這是個基礎，但貪欲對修行會有很大的殺傷力，「嗜欲深」的，莊子說令「天機淺」，已是說得很客氣，很溫和，實情可能是把天生的根器幾近破壞殆盡。

「嗜欲深者天機淺」，相反來說，莊子謂「其嗜欲淺者，其天機深」，但這不是最高的境界。

能讓天機盡量發揮的是無欲，但人誰無欲？除非成聖成佛吧。