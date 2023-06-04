「香港女作家」雪米莉（下）

有報導指稱田雁寧坦承，當年是為了以後可以好好從事純文學創作而塑造了「香港 雪米莉」，本想著靠「她」改善生活再談純文學寫作，這是作家以通俗文字「養文學」的一種選擇，不料「香港雪米莉」第一本描寫運毒犯罪的《女帶家》出版即榮登「暢銷作家」、在內陸造成旋風，銷路狂到令同行欣羨，讓他一寫就是十年，直至1996年田宣布回歸文學界，「香港雪米莉」才就此「退休 」，創下該系列作品共100多部的神話。在2023年的今天，這些舊書走入了陳貨市場和懷舊的分類，因某種「時代意義」而具有收藏品的附加價值。

這大概是「香港製造」的「標籤」深受歡迎追捧的見證之一，屬於一個時代的另類供需，逢「港」必捧必發，也為一代讀者留下無可替代的情懷記憶。如今網上討論這宗有點兒八卦色彩的文壇軼事，標題下的是「香港女作家雪米莉實為兩個四川摳腳大漢」，這幻滅多少帶點黑色幽默，但更多的是傳奇，這世上沒人規定不是香港人或人不在香港住就不能寫香港。「雪米莉」時代的香港，是很多內地人曾經懷有的朦朧感及幻想的折射，被認可的背後其實充滿了美麗的誤解、無限的好奇與未知。再說，讀者不是好忽悠的，系列小說 能夠持續暢銷多年，就已經不能再將筆名作為銷路長紅的主要原因。

再與田雁寧的文字相遇則是讀了幾章「無法悲傷」，是他以文學創作者身分出版的長篇小說，通俗的「雪米莉」與文學的田雁寧絕對是兩個不同的次元。文字這種東西是很奇妙的媒介，寫給誰看以及哪個時代寫的，好像也有天時地利的運道存在，有些感覺完全是「過站不停」的。

相較現今網路的資料庫無遠弗屆，在e世代想要成為一名「香港雪米莉」想必困難度已沒那麼高了。然而，這年頭還有誰需要呢？呵呵！我們今天在網上看到網民提及討論的「爽文、爽劇」不就是這個嗎？只不過是換了穿越復仇修仙及靈魂交換等其他題材罷了。作者為所謂「偶像作家」開了先河的文字運顯然也有遺憾，「香港雪米莉」系列故事從未有機會「影視化」，確實讓不少讀過作品的老少讀者們為之惋惜喟嘆。（下）