50年代，我們一家像許多大陸人一樣，因避戰亂而遷往英治的香港 ，希望滯留一段時間，待政局穩定後，再回歸大陸作長遠發展。當時大家集中精力，為自力更新而努力，沒有太多時間尋求娛樂，對消費不便宜的洋化電影和歐西流行歌曲演唱會，提不起興趣，但有時在苦悶和思鄉的時候，會非常懷念在廣東盛行的粤曲和粵劇。

後來獲悉，有一些著名的粵劇名伶和劇團輾轉赴香港發展，經常參加漁民和原住民 搭棚為慶祝佛教節日而舉辦的粤劇（神功戲）演出，戲票便宜兼可為佛教團體籌款，引起爸媽的興趣，一來可解思鄉愁，二來可兼做善事。之後，觀看粵劇成為他們唯一嚮往的娛樂。因此我孩提時印象最深刻的是粵劇，俗稱為「大戲」，在天后誕等傳統節日尤為令人注目，那竹篾建造的大戲戲棚，巨型的「佬倌」花牌、大鑼大鼓的演唱、佬倌的服飾和濃厚的化妝，都很配合節日氣氛。

記得有一回，爸媽在新春期帶著我們兄弟姊妹幾個人，會同一群親戚看大戲，當劇中主角演唱主題曲時，觀眾都非常投入；媽媽、姑嬸們和其他婦女隨著主角低聲和唱，台上花旦被觀眾感動，更加賣力演出，並對曲調作適度的調整，使觀眾對主題曲的演唱更易投入，台上台下因互動打成一片，氣氛熱烈少見，使我留下非常深刻難忘的印象。

往後，我留意到媽媽閒來時還偶然會回味一下，哼一兩段熟悉的主題曲，模仿一些花旦的小動作，舒緩做家務的壓力。不只是媽媽，還有許多主婦們都有這個習慣，可見粤劇的粤曲非常大眾化和深入人心。

長大後，我發現粵劇不只大眾化，而是一種有傳統特色的劇藝，且有淵遠流長的歷史，它集合歷代民間歌舞、說唱、武功、滑稽和雜技等精華成為一體，是一門很完美的綜合性民間藝術。

粵劇由劇團主導，擁有專長的角色，如文武生、小生、正印花旦、二幫花旦、丑生和武生等，各有師承，都能獨當一面，視劇情的安排，可以多樣化；有時會偏重言情，主角是文生和正印花旦；有時會偏重英雄武打，主角是文武生和武生，有時會偏重詼諧攪笑，主角是丑生。每個角色都有傳承的基本表演技巧和規範，如唱、做、念、打，而且非常講究，並各有發揮的空間，讓後學者有法可依、有版可看、有超越的路可走。

歷代苦練成功的伶人都會遵從傳統使命，願把心得技藝傳授後學者，希望這傳統藝術能世代傳承下去，不致消失，並發揚光大。

今日時代變遷，影視科技發達，已做到能人之所不能的超然地步，高超的智能科技能提供廣泛的娛樂領域和欣賞的平台，似乎有淘汰真人表演的舞台劇 之勢。幸而，舞台劇可以製造現場氣氛，藝人與觀眾情緒可以互動，產生很高的娛樂效果，這方面影視科技致今還無法做得到。

何況，傳統的粵劇像世界名畫一般，是歷代藝術的結晶，有不可磨滅的價值。可惜現代年輕這一輩由於網路智能科技發達，提供極廣泛的演藝選擇，他們有可能會忽略粵劇。我一直擔心有一天，學習粵曲、粵劇會後繼無人，令我們失去這門傳統的藝術。

移民美國後，最近驚奇發現，年輕的嫂子和一眾友好在三藩市竟組團學習粤曲、粵劇，成為一種長期嗜好。後來更覓得名師指導，全面學習粵劇；範圍包括戲服、化妝和舞台功架，且不時南下洛杉磯參加演出，興趣盎然，值得我慶幸和安慰。