我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

終於遇上

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我在香港有個小小群組，大家見面時都只敢小小聲互稱：「COVID Virgins！」怕揚開了會小氣。我們這小撮人有幸熬過三年疫情，竟然一次也沒染上，旁人都嘖嘖稱奇。

在倫敦認識的朋友群中，幾乎無一倖免，有些還感染過三次之多。我自己也懷疑，天曉得我是否是那種曾經染病、卻沒有病徵的類型，病過也不知道吧！這個病，太sneaky了，人類知道的至今仍不夠全面。

也許還是太驕傲了，我終於宣告失手。

從香港到倫敦的第一天，龍精虎猛，卸下行李就隨即動身將家居深度清潔，鐘點姐姐也等不及了，這是處女座的潔癖老毛病。翌日醒來，喉嚨有點乾涸，不打緊，吃粒藥，多喝水，問題不大，過去三年都已習慣了這模式。

又過了一天，喉嚨依然怪怪的。雖然英國已不再要求市民快篩檢驗COVID，我還是趕快自行驗了。啊！兩條線快速呈現，終於輪到我了。

有朋友揶揄我：「人家世衛宣布新冠疫情不再是全球突發衛生事件啦，你反而染上了。」

有朋友安慰我：「是呀，從香港到英國人當中，好多人都中招呀，不過休息一星期左右就無事了，大多數都是輕症，你毋須擔心。」

有朋友送溫暖給我：「我幫你煲了粥，放你門口好嗎？還有其他東西要我幫你買嗎？」

不遠處傳來了強勁音樂聲，應該是公園那邊有慶祝英王登基的派對節目吧，我在自己房間的一人隔離派對裡，吃著兒子剛為我放在房外的雞蛋，這個病辛苦中卻帶點甘甜呢！

香港 疫情

上一則

台大電資學院院長張耀文 看晶片戰爭演繹台灣未來

下一則

山齋清供

延伸閱讀

香港發生電鋸殺人案 女子遭毀容倒臥街頭血泊中

香港發生電鋸殺人案 女子遭毀容倒臥街頭血泊中
黄渤、倪妮赴香港拍片遇升降台倒塌 地上血跡斑斑

黄渤、倪妮赴香港拍片遇升降台倒塌 地上血跡斑斑
香港最長壽樂團 溫拿五虎8月開唱後解散

香港最長壽樂團 溫拿五虎8月開唱後解散
香港疫情再現小高峰 每日確診數衝1萬

香港疫情再現小高峰 每日確診數衝1萬

熱門新聞

台大電機資訊學院長張耀文。（圖：張耀文提供）

台大電資學院院長張耀文 看晶片戰爭演繹台灣未來

2023-05-25 07:00
傅聰的弟弟傅敏。(取自澎湃新聞微博公眾號)

著名鋼琴詩人傅聰之弟傅敏逝世 享壽86歲

2023-05-20 09:21
嘉曜醫材創辦人陳苑伊。（記者陳正興／攝影）

台灣第1件月亮褲 掀起月經「紅色革命」

2023-05-23 07:00

別住到美國人家

2023-05-21 02:00
九子∕圖

王老先生有個夢（上）

2023-05-20 02:02
繼李昊石事件後，中國知名當代藝術家岳敏君在2000年代創作的「大笑」系列，被中國輿論指控「醜化解放軍、侮辱英烈」，再次掀起在中國社群上的新一波圍剿。（本報資料照片）

解放軍不准笑？中封殺李昊石後 又圍剿藝術家岳敏君「辱軍」

2023-05-24 08:50

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？