我在香港 有個小小群組，大家見面時都只敢小小聲互稱：「COVID Virgins！」怕揚開了會小氣。我們這小撮人有幸熬過三年疫情 ，竟然一次也沒染上，旁人都嘖嘖稱奇。

在倫敦認識的朋友群中，幾乎無一倖免，有些還感染過三次之多。我自己也懷疑，天曉得我是否是那種曾經染病、卻沒有病徵的類型，病過也不知道吧！這個病，太sneaky了，人類知道的至今仍不夠全面。

也許還是太驕傲了，我終於宣告失手。

從香港到倫敦的第一天，龍精虎猛，卸下行李就隨即動身將家居深度清潔，鐘點姐姐也等不及了，這是處女座的潔癖老毛病。翌日醒來，喉嚨有點乾涸，不打緊，吃粒藥，多喝水，問題不大，過去三年都已習慣了這模式。

又過了一天，喉嚨依然怪怪的。雖然英國已不再要求市民快篩檢驗COVID，我還是趕快自行驗了。啊！兩條線快速呈現，終於輪到我了。

有朋友揶揄我：「人家世衛宣布新冠疫情不再是全球突發衛生事件啦，你反而染上了。」

有朋友安慰我：「是呀，從香港到英國人當中，好多人都中招呀，不過休息一星期左右就無事了，大多數都是輕症，你毋須擔心。」

有朋友送溫暖給我：「我幫你煲了粥，放你門口好嗎？還有其他東西要我幫你買嗎？」

不遠處傳來了強勁音樂聲，應該是公園那邊有慶祝英王登基的派對節目吧，我在自己房間的一人隔離派對裡，吃著兒子剛為我放在房外的雞蛋，這個病辛苦中卻帶點甘甜呢！