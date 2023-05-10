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戴琪：不該質疑華裔 該關注的是中國政策

電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

姜濤與姜糖

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

重複看了多遍科學園直擊姜濤驚喜現身的短片，我有種如釋重負的感覺，這位年輕偶像果然不負眾望，沒有被連串逆境打垮。

姜濤說他早已作好心理準備，他可能要重新再開始過，意味著他已接受了一無所有的可能性。一個20來歲的年輕人，能有如此修養和智慧，絕不容易。

年初，當姜濤乍現暴肥身形時，確實是全場譁然。愛他的姜糖無不擔心不已，姜B是健康出現問題嗎？是因先前腳部手術引發的狀況嗎？是藥物的副作用嗎？懂他的人都會信任他，姜B絕對不會是貪玩貪吃放任自己身體的人。

酸民倒不會費神想那麼多，反正機會從天而降，誓要抓緊時機把你踩在腳底。偶像就是不許肥的，偶像肥就是罪，姜濤打回原形變肥仔了，齊來普天同慶吧！

酸民不僅狠批姜濤的身形和歌藝，就連姜糖也同樣被批盲目捧偶像，同樣承受著壓力。

那段時候，確實曾傳過脫粉潮，究竟有多少姜糖會承受不了別人的譏諷而脫粉的呢？又有幾多粉絲是會因偶像胖了而離棄他的呢？

姜公誕那天目睹姜濤灣萬人空巷的盛況，證實我的憂慮是多餘的，姜糖都是心意堅定的鐵粉呢，怎會輕易變心？記得年初低潮期，我曾問過一位姜糖該如何自處，她堅決地回答：「忍耐囉！」他們沒有正面跟酸民交鋒，卻默默地籌備了姜公誕、姜叮叮和慈善步行等，都需要團隊精神，群策群力呀！

姜濤同樣採取了默默耕耘的方式來對抗逆境，極速修身的過程誰都知道是極之痛苦的呢！姜糖愛姜濤卻不僅是他的外貌，還有他的人品、親和力及魅力，那是酸民怎樣也罵不走的。

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