《論語･為政篇》述及孔子的政治理想：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」前三句講法治，人民怕受刑而不犯法，卻無羞恥心；後三句講德治，不用執法而靠道德自律，兼有羞恥心，還加上一個「格」字。但「有恥且格」的「格」該怎樣解釋，歷來眾說紛紜，莫衷一是。

「格」不應簡單地解釋為「人格」，但孔子的看法也很明確，他看出刑罰的限制︰頂多能阻止負面行為，卻不能產生正面行為。這與西方所講的「正面管敎」(positive discipline)相媲美。「正面管教」基於Alfred Adler與Rudolf Dreikurs的哲學智慧。這兩位精神科專家都深知對所有人——包括孩子，保持尊重和尊嚴多麼重要。

「格」可解為「正」，引申為糾正、修正，《尚書》有「格其非心」，意指糾正不正確的思想。「格」又可解為來或至。「至」在什麼地方？是「至於善」，也就是從羞恥心提升到至善的境界。

另外，「格」字還有「降臨」的意思。《詩經･大雅･抑》有云：「神之格思，不可度思，矧可射思。」這裡「格思」的「思」是語助詞，「神之格思」指神的降臨，全句意思是，神的降臨是不可臆想猜度的，怎可以厭惡不敬？

當然，「格」的涵義甚豐，不只是上述解法。

從字的本義看，「格」字是形聲，從木，各聲，《說文》謂「格，木長貌」，指的是樹木的長枝條。由「格」字形成的詞，諸如格局、格律、格式、格言、格調，格鬥、以至所謂「格殺勿論」，指打死人而不用論罪；「格於皇天」是與天感通；「格格不入」是互不協調，互不相容。至於《大學》上的「格物致知」，朱熹和王陽明的解釋全然不同，這裡暫且不論。