我喜歡花，好幾年前熱中春天到南韓旅遊，欣賞櫻花和繡球花。通常我到郊區和山上消磨時間，漫山遍野都是花，根本就是花的世界，連空氣都充滿花的香氣，置身其中，往往流連忘返。

新冠疫情爆發之後，不能出遊，極為想念片片花海。讀到報紙介紹本地花園，才發覺香港 也是花草繁茂的地方。身為香港人，竟然無知無覺，煞是慚愧。我打算拜訪一下，可惜天性猶豫不決，往往有興趣做一件事情，卻只是空想，並未實行。今年我終於下定決心，根據媒體資料展開賞花活動。

最早出場的是櫻花，2月已經綻放。香港人一向對日本 櫻花趨之若鶩，甚至認為櫻花是日本獨有，或者只有日本的櫻花才是正宗品種，似乎從未想到香港有櫻花生長，愛花人讀到報導，紛紛尋找櫻花蹤影。我選擇了機場 附近的櫻花園作為目的地，原因簡單，我家附近乘公車到機場便捷。

我約了一位少女同行，預備拍攝美照。所謂櫻花園，其實只是馬路旁邊一方土地，栽種了80多株廣州櫻花樹，園子規模細小。不過對於城市人來說，這也是不錯的賞花地點，足以叫人驚嘆。園子裡擠滿遊人，各人以櫻花樹作背景，擺姿勢拍照。人多樹木少，幸好大家都守秩序，排隊拍攝；拍完立即走開，把位置讓出。

從遠處看，樹枝上綴滿花朵，一叢一叢，粉嫰粉嫰，少女似的氣質，我們走近，才發覺受騙。原來大部分櫻花都是遲暮美人，花瓣乾燥收縮，滿臉皺紋，不少櫻花已經凋謝，樹枝上甚至長出綠葉。綠肥紅瘦，葉子喧賓奪主。幸好還有幾棵樹青春期比較長，可以支撐場面，我們抓住餘下的櫻花氣息，趕忙拍了幾張照片，帶著些許失望離去。

少女問我為什麼不早去，其實我一星期前就注意到機場櫻花園的消息，只是性格使然，拖延症情況頗為嚴重，才錯失櫻花盛放的美景。幸好還有幾棵櫻花樹生命力強盛，我們總算賞過櫻花，不用空手而回。我學得教訓，賞花需及時，行動要快捷。

櫻花時節過去，接棒的是黃花風鈴木。機場附近種植了200多棵黃花風鈴木，光聽數字就覺得豐富。賞櫻的遺憾事令我態度積極起來，趕緊約了上一回同行的少女，出發賞花。

賞花區是一條直路，兩旁樹木林立，排列整齊，夾道歡迎客人，樹木一株挨著一株，形態親密。我站在入口放眼看去，只見到一道黃色向遠處伸展，見不到盡頭，簡直就是黃色長城。樹木的前方是草坪，草坪外栽種了小紅花，護城河似的把遊人和主角分隔。我雖然站在十尺之外，仍然可以把花看得清楚。

花如其名，金黃色的風鈴，一串一串高掛枝頭，枝椏上只有花朵，沒有葉子，舉頭望去，黃金滿枝，一片富貴氣象。那天天空蔚藍，萬里無雲，柔和的藍色作底色，將鮮活的黃色襯托得特別顯眼。

遊人忙著拍照，多數人要求不高，用手機隨便拍幾張，記錄生活點滴而已。也有人扛著專業攝影器材，聚精會神拍攝。我們是攝影門外漢，拍幾張「到此一遊」照片，放到社交平台上騙幾個「讚」就心滿意足。

接下來要欣賞的還有宮粉羊蹄甲和繡球花，香港的春天，各種花卉盛放，令人目不暇接。